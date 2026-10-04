Los empresarios apoyan, pero la economía del “ni” siembra dudas por el resultado electoral

El Gobierno, que vive en una fase negadora de la realidad y hasta se pelea con los datos del Indec, volvió a pedir paciencia. Javier Milei, en forma virtual desde París, tuvo que abogar por más tiempo para que se vean en su esplendor las bondades del modelo. Lo hizo ante empresarios de IDEA.

“Lo primero que hay que tener es paciencia, los procesos de crecimiento no son instantáneos”, sostuvo el Presidente. Acto seguido, volvió a asegurar que si es reelecto “vendrán los mejores cuatro años” para la economía argentina. Al oficialismo le cuesta cada vez más hacer marketing de su economía.

Un empresario que estuvo en IDEA lo describió así: “Es la economía del ‘ni’. Ni va a haber crisis, ni va a haber boom. En términos de nivel de actividad, esto es lo que da el modelo. Al menos por ahora y hasta que pasen las elecciones. No vamos a ver una economía distinta en 2027. Incluso te diría que un poco peor porque se van a paralizar las inversiones y va a crecer la dolarización preventiva. Eso frena todo. Veremos si Milei es reelecto y plantea otro plan para sus próximos 4 años. Pero hasta entonces, esto es lo que hay”.

“Si los argentinos quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años”, insistió Milei en modo apocalíptico. “Deberán elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia. Entre un país grande o un país miserable”, agregó. El Gobierno sabe que no tiene una economía para asegurarse un triunfo electoral y apela al fantasma del kirchnerismo.

En lo político, el viaje de los 13 gobernadores que acompañaron al Presidente a París fue una señal clara de que no habrá un revival de Provincias Unidas o un espacio que le compita al oficialismo con serias intenciones. “Los gobernadores silban bajito y están apoyando los RIGI porque saben que con eso pueden ir manejando sus provincias. Salen a buscar inversiones y en ese punto son más liberales que Milei. No hay una intención de meterse en la discusión política para las presidenciales. No van a jugar para ningún lado”, contó un ejecutivo que viajó a París con la comitiva empresaria en el Argentina Week.

HAY MEGA ANUNCIOS, PERO...

Si bien hay mega anuncios, la inversión en la Argentina sigue cayendo. Según el Índice de Inversión Bruta Interna Mensual de Orlando J. Ferreres & Asociados (IBIM-OJF), en agosto la inversión real cayó 5,4% interanual en volumen físico, y en los primeros ocho meses de 2026 acumula una merma de 7,9%. En dólares, se estima en US$ 7.515 millones.

Maquinaria y equipos retrocedieron 4,1% anual: los equipos nacionales se contrajeron 5,3% y los bienes importados, 3,1%. En el acumulado del año la caída llega a 11,4%. La construcción fue peor: se contrajo 7,1% interanual, la baja más grande de los últimos cuatro meses, y acumuló un descenso de 3,6% en el año.

Aunque la caída de agosto fue menor que la de meses anteriores, por la menor baja en la importación de maquinaria, la consultora advierte que la construcción no logra encaminarse hacia la recuperación. Hacia adelante, espera una moderación gradual de la caída, con el avance de proyectos vinculados al RIGI, aunque el ritmo de ejecución es incierto. El régimen ya concentra decenas de miles de millones de dólares en proyectos anunciados, con energía y minería entre los sectores que concentran las mayores apuestas.

MARKETING VS INCERTIDUMBRE

El operativo de marketing en París choca con la incertidumbre por un giro de 180 grados si Milei no logra reelegirse.

Ya lo advirtió BlackRock, el mayor fondo de real money del mundo, en IDEA. “Hay países con el mismo ciclo de elecciones, con cambios de izquierda a derecha, pero no cambian las reglas básicas del juego. Queremos saber de qué se trata una inversión sin tener que preguntárnoslo cada cinco minutos”, apuntó Pablo Goldberg, el portfolio manager argentino de la firma neoyorquina. Justamente, la estabilidad de las reglas de juego fue uno de los ejes centrales planteados por IDEA, con cumplimiento de contratos, justicia independiente y marcos regulatorios entre los puntos señalados por los empresarios.

Brasil, el domingo con su primera vuelta, es un fiel referente de los giros de izquierda a derecha y viceversa, donde las reglas para los inversores no cambian. Ni hablar de Chile. El famoso riesgo idiosincrático está latente. Y con una economía que no convence, el temor a que el péndulo vuelva a ir para el otro lado es una posibilidad nunca descartada en la Argentina.

Wall Street viene siguiendo especialmente el impacto que puede tener la elección de 2027 sobre el programa económico. Los empresarios apoyan el rumbo, pero por las dudas, están en un wait and see (esperar y ver).