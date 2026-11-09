VIDEO. Los famosos que le cantan al Papa León XIV

Las calles de Buenos Aires están revolucionadas ante la llegada del papa León XIV, en el marco de la primera visita papal en más de 39 años. Fieles de todo el país se reúnen en distintos puntos para lograr un encuentro con el mayor referente de la Iglesia.

La agenda papal se inició ayer domingo, apenas aterrizó en Aeroparque. Luego, el papa fue recibido por el presidente Javier Milei en el Palacio Libertad, en un acto que fue emitido en Cadena Nacional. En tanto que este lunes primero visitó el Cottolengo Don Orione y luego brindó la primera misa en el Monumento a los Españoles, ante más de 2 millones de personas. Así, en su estadía en nuestro país, serán varios los artistas que le cantan.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán frente al papa León XIV?

En cuanto a los artistas que le cantan al Papa, en la localidad bonaerense de Claypole, Abel Pintos fue el encargado de recibir el honor de ser el primer artista en cantar frente a León XIV. La canción elegida fue "La llave".

Esta misma mañana se llevó a cabo la misa en el barrio porteño de Palermo. La previa y la ceremonia estuvieron musicalizadas por Soledad Pastorutti, Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Luego, por la tarde-noche el Sumo Pontífice se dirigirá a un Encuentro del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde Agustín Day cantará frente a los presentes.

En tanto que mañana el papa León viajará a Córdoba para una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). De la misma, participarán los siguientes artistas: José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

A la tarde, regresará a Buenos Aires para la Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Allí participarán: Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

El miércoles 11 será la última cita con artistas en la Santa Misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. De la misma, participarán: Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.