Los fondos para la Provincia quedaron por debajo de la inflación

Durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, las transferencias automáticas de recursos nacionales a la Provincia se mantuvieron estables, cayendo apenas un 0,4% por debajo de la inflación. Así lo consigna un informe que se realizó en base a datos publicados por el ministerio de Economía.

“Si bien estas transferencias se realizan de acuerdo con la ley de Coparticipación 23.548 y otras leyes especiales, por lo que Milei carece de discrecionalidad para restringir estos fondos a Kicillof, también es verdad que, en la comparación interanual, no hay una pérdida de fondos para la Provincia”, señaló el ex senador provincial Marcelo Daletto, autor del informe.

“A septiembre de 2026, las transferencias automáticas acumuladas alcanzaron los $13,3 billones, lo que representa un incremento nominal interanual del 32,8% que, al descontar la dinámica inflacionaria, se tradujo en una caída real del 0,4%. Estas transferencias se componen de dos grupos: las que corresponden a la Coparticipación Federal de Impuestos, que representan el 62,3% del total, y el resto de las transferencias establecidas por leyes especiales que representan el 37,7%”, detalló el informe.

En cuanto a la Coparticipación se registró una contracción del 3,4% en términos reales respecto del mismo período de 2025, pero que fue compensada por otras transferencias nacionales que subieron un 4,6% interanual.