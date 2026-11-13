Los gestos de autonomía de Bullrich causan más malestar en el mileísmo

Se fue el Papa León XIV y en gobierno revivieron esas cuitas que habian quedado en pausa por tres días. Una de ellas: cierto operativo de Javier Milei apuntando contra Patricia Bullrich, considerada una rebelde por el entorno presidencial. De hecho, el Presidente no esperó la partida del Pontífice: mientras éste daba misa en Luján publicó posteos que parecían dirigidos a la ministra de Seguridad.

Ayer, por otra parte, el canciller Pablo Quirno -otra voz encumbrada del Gobierno- fue bastante categórico y habló de la necesidad de “compromiso” con la gesta mileista.

Fuera de micrófono, en el entorno de Bullrich relativizan el alineamiento político de la senadora con la Casa Rosada para suspender las PASO, exigencia de Karina Milei y los primos Menem. Ella, así como así, volvió a tomar distancia con un nuevo tuit.

Karina y una movida sugestiva

Los primeros gestos de Karina Milei para desairar a la jefa del bloque de senadores oficialistas -que venía de marcar ciertas diferencias con el Ejecutivo- empezaron cuando la hermana presidencial cerró un encuentro con dirigentes y empresarios de Neuquén y Salta junto a las senadoras Nadia Márquez y Emilia Orozco.

El evento se interpretó como un modo de empoderar a Márquez -muy cercana a Karina- en detrimento de Bullrich; una forma de decir que era la preferida de la Rosada. Sólo un gesto porque, en los hechos, Patricia sigue siendo la oficialista mas poderosa del Senado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se molestó con la senadora, cuando ésta casi que se adjudicó la autoría intelectual de la medida para frenar los embargos de ARCA a las pymes. Fue porque había exigido públicamente gestos hacia el sector. “Cualquiera cree que puede ser presidente (...) Se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa”, sentenció Caputo.

La convocatoria de Bullrich a su propia mesa política la semana pasada, después de que Karina ordenara suspender la del Gobierno, fue un parteaguas en Balcarce 50. Ahí reaccionó Milei.

Primero, cautamente. El Presidente relativizó los cortocircuitos, el domingo después del primer discurso del Papa en la Argentina. “La doctora Bullrich también estaba ahí. Yo entiendo que esas circunstancias le puedan resultar muy incómodas a la oleada de mentiras y operaciones instrumentadas por el periodismo en los últimos 15 días. Lo lamento.”, dijo.+

Setenta y dos horas después, Milei pareció aludir a Bullrich cuando compartió un sugerente posteo en Instagram. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser capitán”, decía el mensaje, con algo de misterio.

cosas chiquitas y ambiciones

Lo dicho: el canciller Quirno, que se jactó de pasar muchas horas con el Presidente y conocer profundamente su pensamiento, volvió a apuntar en el mismo sentido. “Está claro hacia dónde está yendo (Milei) y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno. No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”, aseguró.

Cuando le preguntaron por las actitudes, digamos, diferenciadoras de Bullrich se hizo el distraído. “No soy quien para juzgar la posición de la senadora”, dijo Quirno.

A los gestos de diferenciación de Patricia se suma la sospecha de que la dama buscaría encabezar un proyecto propio. O bien enfrentado a Milei -en el escenario de que el libertario no termine siendo competitivo el año que viene- o bien suplantándolo como postulante presidencial de La Libertad Avanza. Por eso el Gobierno sospecha que Patricia no tiene mucho interés en voltear las PASO, gran obsesión del Ejecutivo de cara al 2027.

Tras un pedido del jefe de Gabinete, Diego Santilli, Bullrich aceleró la convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con la suspensión de las Primarias. Santilli dice que ya tiene los votos necesarios en base a sus diálogos con los gobernadores; Bullrich relativiza esa afirmación.

La ex ministra reunió el miércoles a algunos de sus colaboradores más estrechos. ¿Una forma de relativizar sumisión al gobierno por aquel gesto de obediencia a Santilli? Es posible.

“Esta representando”

“Cuando se convoque, vamos a votar a favor de la suspensión de las PASO. No nos importa. Patricia no está diferenciándose, está representando. Compartimos ideas y tenemos otras distintas”, consignó a la prensa uno de los legisladores de Bullrich.

Ya se dijo en este diario: la jefa del bloque libertario cuida a su público y se sigue percibiendo como una socia del Presidente. Aunque en Balcarce 50 le bajan el precio, ella no se amilana: ayer al mediodía publicó un mensaje sugerente para anunciar el tratamiento del proyecto de Discapacidad en la Cámara Alta, tema urticante para la Rosada.

“Es una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera“, señaló con apelaciones al diálogo y la inclusión. Faltó decir: como pidió León XIV.

Bullrich sigue sosteniendo que no se irá del partido al que se afilió en mayo del año pasado a menos que la echen. A Karina Milei ganas no le faltan, dicen las malas lenguas, pero sabe que no puede prescindir de los votos de la senadora en el Congreso, donde maneja un bloque de 15 diputados y media docena de senadores.