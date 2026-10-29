Los hermanos Passaglia anunciaron su candidatura a presidente

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia anunciaron que pretenden competir en las próximas elecciones presidenciales 2027, mediante un video publicado en sus redes sociales bajo su propio partido Hechos.

Todavía resta definir cuál de los dos será el candidato, debido a que, tanto el diputado provincial, Manuel Passaglia, y su hermano Santiago, intendente de San Nicolás de los Arroyos, son las caras del proyecto.

En el video, donde ratifican su deseo de ser candidatos, los Passaglia apuntaron contra la gestión del presidente Javier Milei y también contra el kirchnerismo: “Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás”.

En la misma línea, repudiaron la gestión económica llevada adelante por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y señalaron que el ajuste aplicado a través de la “motosierra” del Gobierno Nacional “fue cruel” con los salarios.

Asimismo, declararon que no tienen como objetivo situarse en el medio de la poralización política actual, sino que pretenden estar “enfrente” tanto de La Libertad Avanza como del peronismo/kirchnerismo.

“Somos una fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones. Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina”, afirmaron.

El partido que fundaron bajo el nombre de Hechos plantea la expansión institucional acerca de su modelo de gestión, que encabezan en San Nicolás desde el 2011, y anunciaron que presentarán un candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires, y otros para la intendencia de todos los municipios bonaerenses.

Además, confirmaron que no buscarán la reelección de la intendencia de San Nicolás, ya que Manuel fue el antecesor de su hermano en el cargo que desempeña actualmente, a pesar de estar habilitados para postularse.

Esta decisión fue anunciada luego de competir en las elecciones 2025, con boleta propia, y haber logrado el 24% de los votos en la Segunda Sección Electoral.