Los intendentes Julio Alak, Mario Secco, Lisandro Hourcade y David Angueira mantuvieron un encuentro estratégico con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Durante la cumbre, los jefes comunales de la Región Capital firmaron un petitorio formal dirigido a la administración nacional para exigir la revisión de las medidas de recorte sobre el predio militar ubicado en Verónica y reclamar la apertura de una mesa de diálogo.

El jefe comunal de La Plata ratificó en las redes el compromiso con los vecinos de la vecina localidad afectados por el conflicto: "Acompañamos a la ciudad y gobierno de Punta Indio en la defensa de la Base Aeronaval, una institución que es parte de su historia, de su identidad y del trabajo de cientos de familias".

"Junto al ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, e intendentes de la Región Capital, firmamos un documento para pedir que el Gobierno nacional revise la decisión de reducir sus actividades y abra una instancia de diálogo con las autoridades y la comunidad", agregó en su mensaje.

Por último, concluyó: "Porque cuando una decisión pone en juego el trabajo, el desarrollo y el futuro de nuestros municipios, tenemos que estar presentes, acompañar y trabajar juntos".

La tensión en la Región escaló tras conocerse un proyecto de desmantelamiento que pone en peligro la continuidad de 185 puestos de trabajo civil calificado. A su vez, el esquema de ajuste contempla la reubicación de más de 300 uniformados hacia otras dependencias.

Según las estimaciones de los referentes locales, el cese de las operaciones militares provocaría un daño profundo en la economía de la zona, con una caída de ingresos proyectada en 600 millones de pesos que impactaría de lleno en el circuito comercial de la Región.

Ante esta amenaza al tejido social y productivo, la comunidad organizó distintas medidas de resistencia. Como antecedente reciente, trabajadores, agrupaciones sindicales y vecinos de Magdalena y Verónica protagonizaron una caravana de vehículos desde las instalaciones aeronavales hasta el Edificio Libertad, en la Capital Federal, para exigir la preservación de la base y resguardar las fuentes laborales.