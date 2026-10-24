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6 por ciento

Los judiciales también aceptaron la oferta salarial

Por Redacción

La Asociación Judicial Bonaerense aceptó la propuesta salarial de aumento del 6 por ciento formulada por el gobierno de la Provincia, decisión avalada por “amplísima mayoría” en las distintas asambleas, según comunicó.

La propuesta aceptada contempla un incremento de 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con en noviembre. En tanto, la administración provincial se comprometió a reabrir las negociaciones en el mes de diciembre.

Con este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F, porcentaje que crece progresivamente en las restantes subcategorías hasta llegar al 38,9% en la A1, correspondiente a las y los trabajadores de mayor antigüedad.

De esta forma, el gobierno de Axel Kicillof logró extender el acuerdo a la Justicia, luego del cierre con los gremios estatales y la mayoría de los docentes.

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