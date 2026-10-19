Los Juegos Bonaerenses llegan a Mar del Plata y crecen las expectativas en el turismo

Mar del Plata se prepara para recibir a más de 30.000 finalistas de los Juegos Bonaerenses 2026, que se disputarán desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre. La llegada de las delegaciones de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires genera expectativas en los sectores hotelero, gastronómico y comercial, que ven en el evento una oportunidad para sumar movimiento en una etapa difícil para el consumo y el turismo.

La edición de este año alcanzó un récord de más de 504.000 inscriptos. De ese total, alrededor de 30.000 participantes clasificaron a la instancia final, en la que competirán en distintas disciplinas deportivas y culturales. Además de la actividad en los escenarios de competencia, la presencia de deportistas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y acompañantes tendrá impacto en diferentes rubros de la ciudad.

La ceremonia de apertura se realizará este lunes, a partir de las 15, en el Paseo Hermitage, con la participación prevista del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La jornada incluirá espectáculos musicales, números artísticos y la presentación de las delegaciones, mientras se ultiman los preparativos para el inicio de las finales.

La expectativa de los sectores hotelero y gastronómico

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, su presidente, Hernán Szkrohal, señaló que la llegada de los participantes representa una oportunidad para el sector, especialmente para los establecimientos que alojan a las delegaciones.

“La expectativa hoy por hoy está en los hoteles que están trabajando con las delegaciones y obviamente les viene muy bien”, sostuvo.

El dirigente explicó que el movimiento también se refleja en restaurantes y comercios, principalmente en el centro y sus alrededores. Durante los días de competencia, los grupos suelen recorrer la ciudad y consumir en locales gastronómicos, kioscos, negocios de golosinas, alfajores, recuerdos e indumentaria.

Sin embargo, Szkrohal advirtió que el impacto del gasto ya no alcanza los niveles de otros años. Según indicó, la pérdida de poder adquisitivo modificó los hábitos de consumo y redujo las salidas de los grupos de profesores y acompañantes, aunque la convocatoria continúa generando actividad.

En la misma línea, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, destacó la importancia del encuentro para los trabajadores del rubro.

“Para el trabajo en la hotelería y la gastronomía siempre es importante lo que genera que miles de chicos de toda la Provincia vengan a disputar las finales de los Juegos. Siempre es positivo y ayuda al sector, más aún en el cierre de un año muy duro y complejo para todos”, afirmó.

Santín también remarcó que estos eventos tienen incidencia en el empleo, debido a que algunos establecimientos convocan trabajadores eventuales para responder a la demanda adicional. “El turismo, el deporte y los eventos mueven el trabajo en nuestro sector. Así que siempre es un orgullo recibir y celebrar estos Juegos Bonaerenses”, agregó.

Desde el gobierno municipal, por su parte, señalaron que la convocatoria tiene relevancia tanto por su dimensión deportiva y cultural como por el movimiento económico que genera en la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

La delegación de Mar del Plata y las sedes de competencia

Entre los más de 30.000 finalistas estará la delegación de General Pueyrredon, integrada por 510 representantes. De ellos, 480 participarán en disciplinas deportivas y otros 30 competirán en Cultura. El distrito había comenzado el proceso con 4.940 inscriptos, que atravesaron las distintas instancias clasificatorias para llegar a la etapa final.

A lo largo de cinco jornadas se desarrollarán actividades en más de cien disciplinas, distribuidas entre Deportes Juveniles, Deportes para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Cultura.

Las competencias tendrán lugar en distintos espacios de Mar del Plata, entre ellos los polideportivos barriales, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo E. Román y el Centro Municipal de Hockey. También se utilizarán clubes y espacios culturales.

Con 35 ediciones consecutivas, los Juegos Bonaerenses constituyen una de las principales propuestas deportivas y culturales de la provincia. Su convocatoria reúne a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas de los distintos municipios.