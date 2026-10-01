Los mercados cerraron un muy flojo septiembre

Las acciones y los bonos argentinos terminaron negociados con tendencia alcista, aunque el balance de septiembre apuntó a profundas caídas.

El índice S&P Merval de la Bolsa Comercio de Buenos Aires negoció al cierre con una suba de 1,3%, en los 2.819.323 puntos. En el último mes exhibió una caída de 7,1 por ciento. Medida en dólares la caída de septiembre fue de 8,6%, según la paridad del “contado con liqui”. Los ADR bancarios exhibieron las caídas más pronunciadas, entre 15% a 18% mensual en dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron ayer una mejora del 0,5%, con un riesgo país que restó dos unidades para Argentina, en los 607 puntos básicos. Los títulos hard dollar recortaron un 5% mensual en sus precios, mientras que el indicador de JP Morgan avanzó 95 puntos, en un contexto de altas tasas de retorno en los bonos del Tesoro de EEUU, en el nivel más alto desde 2007.

En cuanto al dólar, un excepcional monto operado en el mercado de cambios, producto de mayores liquidaciones por comercio exterior e ingreso de divisas por la colocación de Obligaciones Negociables, permitió mantener la estabilidad de la cotización a lo largo de septiembres.

Ayer el monto operado fue el más alto del año, por U$S1.033,6 millones, una firme oferta que habilitó una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, a 1.517 pesos. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio, que cerró septiembre con una leve suba de 8,50 pesos o 0,6 por ciento.

El dólar minorista restó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de septiembre la divisa al público ganó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra.

El dólar blue permaneció invariable a $1.560 para la venta y anotó en el último mes una suba de solo 5 pesos o 0,3 por ciento.

El BCRA compró U$S160 millones en la rueda de contado, el monto diario más alto de septiembre y el 15,5% de la oferta spot.