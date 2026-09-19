Los mercados cerraron una semana negativa

El mercado porteño no logró escapar a las adversidades del contexto internacional y cerró una semana negativa tanto para la renta variable como para la deuda soberana. En este marco, la Reserva Federal de EE.UU. subió 25 puntos básicos la tasa de referencia de política monetaria y el aumento de la tasa libre de riesgo elevó el retorno exigido a los activos emergentes y terminó generando presión sobre las valuaciones argentinas.

Así, las replicas de este cambio en las condiciones monetarias internacionales condiciaron al S&P Merval, que cayó 2,7% en pesos y 2% en dólares en la semana, mientras que el riesgo país saltó 44 puntos hasta 526 unidades, su mayor suba semanal en seis meses y un nivel que no alcanzaba desde hacía un mes. En paralelo, los Globales retrocedieron con mayor fuerza en los tramos largos, mientras la deuda en pesos mostró una mejor resistencia.

Respecto a los ADRs -las acciones argentinas que operan en Wall Street-, los mismos cerraron con resultados negativos. Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%) encabezaron las pérdidas. Del otro lado se ubicó YPF (0,8%), el único papel que registró un avance.

En el plano local, el Merval retrocedió hasta los 3.021.925,96 puntos; medido en dólares cerró en los U$S1.904.

LOS DÓLARES

El dólar mayorista subió a niveles de fines de agosto, en su mayor alza semanal en casi un mes.

Se ubica a más de 25% del techo de la banda.

El tipo de cambio mayorista cerró en un máximo nominal de $1.514,50, lo que representa un incremento de $4,5 respecto del jueves.

Está a 25,7% del límite superior de la banda, que se ubicó en $1.903,5. A nivel semana, acumuló un incremento de apenas $6 (+0,4%). En lo que va de septiembre, acumula también un avance de apenas $6.

Desde el comienzo de 2026, en tanto, registra una suba de $59,50 o un 4,1%.

A nivel minorista, el dólar oficial finalizó a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). Entre los dólares paralelos, el blue cedió a $1.550 para la venta.

Por su parte, el dólar MEP operó en $1.535,80 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.583,51, una caída de 0,7%.

El Banco Central (BCRA) realizó la mayor compra diaria del mes, aunque las reservas internacionales brutas volvieron a cerrar por debajo de los U$S50.000 millones. La autoridad monetaria adquirió U$S36 millones en el mercado oficial.