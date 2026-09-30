Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
BAJÓ EL RIESGO PAÍS

Los mercados se tomaron un leve respiro y mostraron mejores números

Archivo

Por Redacción

El riesgo país cedió luego de varias jornadas al alza, como producto de una rueda positiva de los bonos soberanos, y se acercó a la zona de los 600 puntos.

El indicador que elabora JP Morgan revirtió la tendencia alcista por primera vez en doce jornadas, luego de haber alcanzado los 642 puntos, el valor más alto en lo que va del año.

Así, cerró en los 607 puntos, con lo cual cayó 21 puntos con relación al cierre de ayer, o el equivalente a una merma del 3,3%.

Esto se dio como consecuencia de una suba de los títulos soberanos de hasta 1,1% y 0,4% en promedio. La deuda argentina se recupera lentamente, aunque siguen anotándose resultados negativos (GD30D). En lo que va de septiembre, el riesgo país registra una pérdida de 18,6%.

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, las mismas salieron a flote y operaron con resultados mixtos: por el lado de las pérdidas encabezaron YPF (-1,9%), Tenaris (-2%) y Cresud (-2,3%); en el otro lado estuvieron los papeles de Pampa Energía (0,5%) y Mercado Libre (0,9%).

En el plano local, el Merval agravó la caída hasta 0,6% hasta los 2.782.561 puntos y sumó su octava caída consecutiva; medido en dólares se mantuvo estable en U$S1.724.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró la rueda con mayoría de rojos, liderada por el papel de Transportadora de Gas del Norte (-4%), mientras que las ganancias vinieron de la mano de Edenor (2,1%) y Bolsas y Mercados (3,4%).

En el frente cambiario, el dólar mayorista perdió $2,5 hasta los $1.522 y mantuvo la presión por encima de la franja de los $1.520. Se ubicó más de 26% por debajo del techo de la banda cambiaria de $1.918,07.

En el segmento minorista, el dólar se sostuvo en $1.545 para la venta en el Banco Nación, lo que llevó al dólar tarjeta a $2.008,5. En el promedio relevado por el BCRA entre las entidades financieras, alcanzó los $1.546,17.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?