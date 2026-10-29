Los mercados siguen con la mirada en Brasil

La victoria de Lula da Silva en Brasil volvió a impactar ayer sobre los activos argentinos, que borraron las subas del martes y -como el lunes- cerraron en terreno negativo.

Los títulos argentinos en dólares anotaron bajas generalizadas, con pérdidas encabezadas por el Global 2035 (0,85%), seguido del Global 2038 (0,77%) y el Bonar 2041, que retrocedió 0,73%. Algo que influyó en la suba del riesgo país medido por el J.P. Morgan, que escaló 1,3% gasta los 763 puntos básicos.

El aumento del riesgo país impactó mayormente en los bonos largos de las curvas en dólares, tanto bajo ley local como ley externa.

El deterioro se dio ‌en línea con los débiles datos de actividad económica publicados la semana pasada y la incertidumbre acerca de la popularidad del Gobierno de cara a las elecciones de 2027.

A las dudas económicas que ya pesan sobre la economía de Argentina, ahora se suma otro en las relaciones conerciales con Brasil, que se necesitan mutuamente, quedando los argentinos en desventaja por el peso específico de cada país, comentó un analista financiero, a la par que advirtió que, “más allá del efecto contagio de Brasil, el riesgo país que refleja Argentina es también la incertidumbre sobre el futuro de su economía, más los complejos vencimientos de deuda que se vienen y que presionan sobre las paridades de los bonos (domésticos)”.

En este contexto, el MSCI Merval también registró una caída del 1,3% a 95.438,890 puntos, mientras que el MSCI BYMA General cedió 0,8%. Medido en dólares, el MSCI Merval retrocedió 1,4% a 57,56 puntos. Las acciones domésticas anotaron mayoría de bajas, lideradas por Grupo Supervielle (-4,4%) y los demás papeles bancarios.

Por otro lado, los acciones argentinas en Wall Street perdieron hasta 4,2% con Grupo Supervielle a la cabeza, seguida de Telecom Argentina (-4%) y Grupo Financiero Galicia (-3,7%). En el otro extremo, YPF trepó un 1,8%.

EL DÓLAR EN ALZA

En el mercado cambiario, el dólar mayorista volvió a subir hasta $1.542 y marcó un nuevo máximo histórico. En las primeras tres ruedas de la semana acumuló una suba de $12,50.

El dólar al público se mantuvo estable, a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Mientras que el blue retrocedió $10 y terminó en $1.565.

En cuanto a los financieros, subieron el MEP, que se pactó a $1571,14 (+0,50%) y el contado con liquidación, que cerró a $ 1658,03 (0,10%).