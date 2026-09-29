Los movimientos sociales se preparan para una masiva movilización durante la visita de León XIV

Los movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se encuentran diagramando la estructura logística para participar en las distintas actividades previstas durante la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Hasta el momento, los referentes del sindicato de trabajadores informales y de organizaciones como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie y el Movimiento Misioneros de Francisco definieron su presencia en las tres misas principales que formarán parte del esquema juvenil y estudiantil en el Monumento de los Españoles, en Luján y en la provincia de Córdoba. Si bien la agenda oficial, coordinada por la Conferencia Episcopal Argentina junto al Vaticano y la Casa Rosada, no contempló finalmente las propuestas de la UTEP para que el Sumo Pontífice visitara un barrio popular y un centro de reciclado, el vínculo con el sucesor de Francisco se mantiene sólido.

La visita del Papa combinará actividades institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con diversos sectores de la sociedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje rumbo a Lima.

El domingo 8 de noviembre, el Papa llegará a las 16:30hs. Tras el recibimiento oficial y su paso por el Monumento al General San Martín, se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. Posteriormente, mantendrá un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y encabezará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, protagonizará uno de los momentos de mayor expectativa para los movimientos populares: el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La jornada concluirá con reuniones con líderes religiosos y la celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes León XIV viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con referentes pastorales. A su regreso a Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, otro de los puntos clave donde la UTEP apostará a una fuerte movilización.

Mientras que el miércoles 11 de noviembre, antes de su partida, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida tendrá lugar a las 13:30hs. en el Aeropuerto de Ezeiza.

Este acercamiento se da luego de la audiencia que el secretario General de la UTEP, Alejandro Gramajo, mantuvo con León XIV en el Vaticano en el marco del cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti. Para los movimientos populares, la llegada del nuevo Papa representa la continuidad de una voz cercana a sus demandas, tomando el legado dejado por Francisco.

Asimismo, el Sumo Pontífice llega respaldado por un corpus de pensamiento consolidado en su incipiente papado, donde ha cuestionado con dureza el incremento del rearme global (al que ha pedido no llamar “defensa”) y ha abogado por la regulación ética de la Inteligencia Artificial, exigiendo que las decisiones sobre la vida y la muerte no sean delegadas en automatismos tecnológicos ni sustraídas de la responsabilidad moral humana.