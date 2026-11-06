Los Passaglia suman a su equipo a Ahumada, el ex jugador de River

Oscar Ahumada, además de ser un ex jugador de River Plate que se ganó la tirria de la hinchada millonaria por afirmar que en el Monumental se escuchó “un silencio atroz” cuando su equipo estaba a punto de ser eliminado en la Copa Libertadores, es ahora un militante político.

Buscó hacer pie en La Libertad Avanza y parecía encaminado a transformarse en el próximo candidato a intendente de Zárate. Pero como en aquella noche fatídica de Copas, a Ahumada se le complicaron las cosas. Un grupo de concejales libertarios votó en contra de una ordenanza medular impulsada por el jefe comunal del PRO, Marcelo Matzkin.

El alcalde estalló y se generó en escándalo mediático. En la política doméstica todos miraron al exjugador a quien, dicen, responden varios de esos ediles. La conducción bonaerense de LLA, que algunos días antes del episodio se sacó fotos con Ahumada como para darle el respaldo, al final le soltó la mano. Prefirió mantener la buena sintonía local con el PRO y lo eyectó del espacio.

Fiel al estilo metedor que exhibió en sus tiempos fatigando campos de juego, el exmediocampista de River no se dio por vencido. Dijo que de todas formas sería candidato porque quería armar una alternativa en Zárate. Y en las últimas horas encontró un paraguas: el que lo ofrecieron los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, que controlan el vecino San Nicolás.

En las últimas horas los Passaglia le dieron la bienvenida a Hechos, el espacio con el que incluso quieren diputar la carrera por la presidencia el año que viene, a través de una publicación de un video. “Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina. Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien. Acá en Hechos vas a poder jugar con libertad en serio. Y nosotros te vamos a acompañar”, fue el mensaje de bienvenida con chicana incluida a los libertarios.

Al final de la pieza audiovisual, se observa a los Passaglia entregarles a Ahumada una camiseta rosa, muy similar a la que utiliza el Inter de Miami de Leo Messi. Un color que identifica a Hechos, el “equipo” político que están armando en la Provincia.