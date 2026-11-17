Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre y acumularon una suba del 24,8% en los primeros diez meses de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mostró una desaceleración respecto de septiembre, cuando el indicador había registrado un incremento del 3,2%.

De acuerdo con el organismo, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) también registró una variación interanual del 29,8%. De esta manera, el incremento de octubre quedó por debajo de la inflación minorista, que había sido del 2,2% durante el mismo período.

La evolución de los precios mayoristas estuvo impulsada principalmente por los productos nacionales, que registraron un aumento del 1,6%. Por su parte, los productos importados tuvieron una suba del 0,9%.

El indicador permite seguir la evolución de los precios de los productos que se comercializan en el mercado interno, tanto de origen nacional como importado, y constituye una referencia para analizar la dinámica de los costos en distintos sectores de la economía.

El costo de la construcción subió 1,7%

En el mismo informe, el INDEC difundió los datos del Índice del Costo de la Construcción (ICC) correspondiente a octubre de 2026 en el Gran Buenos Aires.

El indicador registró un incremento del 1,7%, lo que representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había marcado una suba del 1,5%.

En la comparación interanual, el costo de la construcción acumuló un aumento del 31,9%, mientras que la variación en los primeros diez meses del año llegó al 26,5%.

Así, los dos indicadores difundidos por el organismo estadístico mostraron comportamientos diferentes: mientras los precios mayoristas desaceleraron su ritmo de aumento, el costo de la construcción registró una leve aceleración mensual.