Los remises de La Plata solicitaron una prórroga para extender el permiso de los vehículos

El Sindicato Independiente de Remiseros de La Plata elevó una petición formal al Concejo Deliberante con el objetivo de lograr una excepción a la normativa municipal. El documento, dirigido a la Comisión de Transporte, busca que los autos fabricados durante los años 2014 y 2015 conserven el permiso para operar durante la próxima temporada, dado que sus habilitaciones actuales caducan el 31 de diciembre del año en curso.

Las autoridades del gremio justificaron esta medida a partir de la severa crisis económica que golpea a los choferes. Según detallaron en el escrito, la escalada en los valores de los repuestos diarios y la imposibilidad de afrontar la compra de rodados cero kilómetro bloquean cualquier intento de modernizar la flota. El expediente lleva las firmas de Francisco Javier Scaramutti, secretario general de la entidad sindical, y de Aníbal Alberto Bianchi, secretario adjunto, quienes ahora aguardan la evaluación por parte de los ediles.

Este reclamo sindical se entrelaza con una iniciativa legislativa previa impulsada por la Cámara de Agencias de Remises Platenses hace apenas un mes. El 10 de septiembre pasado, el representante de dicha cámara, Adrián Dalmacio Fernández, giró un proyecto integral a Marcelo Galland, titular del cuerpo legislativo local. El texto exige diversas modificaciones a la Ordenanza 9.215/00 para flexibilizar las condiciones de la actividad frente al adverso escenario financiero.

Entre los puntos más destacados, esa propuesta aspira a elevar a dos mil el tope de licencias operativas en la capital bonaerense. Además, procura estirar la antigüedad máxima de las unidades hasta los 20 años de uso, con la posibilidad de sumar doce meses extra de gracia.

A la par de conservar las exigencias básicas de seguridad y confort en los habitáculos, el proyecto de las agencias también contempla la habilitación de camionetas tipo furgón y modelos utilitarios con capacidad máxima de ocho pasajeros. Finalmente, sugiere aplicar exenciones impositivas para los propietarios de unidades eléctricas, con la meta de fomentar la reducción de emisiones contaminantes en el rubro.