Los salarios le ganaron a la inflación, según el Indec

Los salarios aumentaron 2,8% en julio y volvieron a ganarle a la inflación de ese mismo mes, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el desglose por sectores, todos los tipos de salario terminaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 2,1%. El alza general estuvo influenciada debido a las subas de 2,3% en el sector privado registrado, 3% en el sector público y 3,9% en el sector privado no registrado.

En términos interanules, el alza fue de 36,2%, por lo que también terminó por encima de la inflación en ese período.

Así, el índice de salarios registró su cuarto mes consecutivo con un alza superior al de la inflación, lo que demuestra que -en términos generales- recuperan poder de compra real.

El acumulado del año tuvo una variación positiva de 21,8%, por lo que también finalizó por encima del IPC en el período enero-julio (19,3%).

En particular, todas las secciones terminaron por encima del IPC del séptimo mes. El del privado no registrado fue el de mayor impulso, con 3,9%.