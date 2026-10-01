Los tironeos en la negociación de un acuerdo entre LLA y el PRO

La Libertad Avanza y el PRO de la Provincia mantienen conversaciones periódicas para alcanzar un pacto de cara a la elección de 2027, pero las fricciones y los diversos puntos de vista sobre cómo se debe plasmar ese entendimiento ya se instalaron dentro de las charlas fuera de micrófono.

Si bien hay pedidos de las fuerzas que prometen ser atendidos, como respetar el control de los municipios que cada signo político gestiona, como Vicente López (con Soledad Martínez del PRO) o Tres de Febrero (que tiene a Diego Valenzuela de LLA), hay dirigentes libertarios que no están tan de acuerdo.

Según trascendió, hay dirigentes de color violeta que no están tan de acuerdo con esa máxima y creen que todas las candidaturas deben entrar en discusión, sobre todo si las conducciones de las localidades no tienen buenos resultados. Si bien evitan mencionar algún distrito puntual, creen que “si los vecinos no están conformes” con un intendente por ejemplo del PRO, LLA tiene que contar con la chance de proponer un postulante.

Ante ese escenario, en LLA anticipan que debe haber una primaria para determinar competidores. Es una idea que comenzó a circular con fuerza. Y lo señalan porque hay mucha seguridad de ganarle a referentes del PRO como a la UCR.

El jefe del bloque Cristian Ritondo dijo al respecto que es una posibilidad que está lejos. “Faltan muchos meses para las elecciones”. Sin embargo, reconoció la necesidad de compatibilizar la agenda legislativa del Gobierno. “Siempre dijimos que eso era una conversación posterior de un montón de cosas más profundas. Nosotros vamos a seguir garantizando los cambios, blindar el cambio en Argentina, como suele decir Mauricio Macri, pero hoy no estamos hablando de los acuerdos electorales”, comentó.