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EL CONCEJAL RADICAL GUSTAVO STAFFOLANI

“Los vecinos sufren la ausencia del Estado en la vida cotidiana”

Por Redacción

El concejal de la UCR Gustavo Staffolani afirmó que el principal problema de los platenses es “la ausencia del Estado en la vida cotidiana”, especialmente ante situaciones como la falta de agua, la ausencia de transporte público o cuando una familia siente miedo”, ejemplificó durante una visita al programa “Despierten Bonaerenses”, en EL DIA.

En ese marco, reclamó al Ejecutivo municipal que envíe rápidamente al Concejo Deliberante el nuevo pliego para la licitación del Transporte, para poder avanzar con el debate.

Staffolani también cuestionó el estado de una obra de la avenida 38 entre 137 y 143, en San Carlos, y pidió informes para determinar si existe una garantía que permita exigir a la empresa su reparación. “Los vecinos no pueden pagar dos veces una obra que ya fue hecha”, sostuvo.

Además, presentó un proyecto para crear un centro municipal de elaboración de alimentos para agregar valor a la producción del cordón frutihortícola y vincular a productores y emprendedores con el mercado formal.

De cara al escenario político, Staffolani sostuvo que la UCR platense trabaja para presentar candidatos propios. “El partido tiene que presentar un candidato propio” en Nación, Provincia y Municipio, dijo, aunque aclaró que la construcción podría darse en el marco de alianzas.

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