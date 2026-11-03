Los vuelos y yates de lujo que habría usado Tapia

Durante años, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría destinado millones de dólares para pagar vuelos privados de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y alquilar yates de lujo. Así surge de las facturas, transferencias bancarias y correos electrónicos secuestrados por la Justicia durante allanamientos realizados en la sede porteña de la entidad.

La documentación, dado a conocer por el diario La Nación, permite reconstruir parte del circuito administrativo que vinculaba a la AFA con TourProdEnter, la empresa del empresario Javier Faroni encargada de recaudar ingresos de la entidad en el exterior y de realizar distintos pagos. En los intercambios internos aparece además el tesorero Pablo Toviggino, quien monitoreaba las decisiones relacionadas con la imputación y compensación de las facturas.

Uno de los correos más reveladores está fechado el 21 de julio de 2023. Allí, una empleada del área de Administración, Paula Méndez, le solicita instrucciones a la contadora Mónica Bouvet para realizar una compensación entre una factura por derechos de agosto y otros comprobantes que ya había abonado TourProdEnter, además de un saldo pendiente al 30 de junio. Entre los destinatarios del mensaje figuraba Toviggino.

Uno de esos comprobantes correspondía a AB Yachts and Lifestyle LLC, una empresa radicada en Miami. La factura, emitida el 13 de julio de 2023, ascendía a 9.150 dólares y describía el alquiler de un yate Sanlorenzo de 76 pies para uso recreativo. La transferencia había sido realizada al día siguiente desde una cuenta de TourProdEnter en el Synovus Bank hacia otra del Bank of America.

No fue el único movimiento vinculado con esa compañía. Los registros bancarios identificaron otras tres transferencias por 47.520, 5.402 y 6.710 dólares, realizadas entre enero y agosto de 2023.

En el mismo intercambio de correos aparece Damad Yachts 2018, una firma con sede en Madrid. Aunque su actividad está relacionada con el alquiler, la venta y la reparación de embarcaciones, una factura del 30 de junio de 2023 correspondía a servicios vinculados con el alquiler de una aeronave entre el 25 y el 27 de julio de ese año. Los registros bancarios muestran además transferencias por 60.072 y 11.317 dólares hacia esa empresa.

Otra de las firmas mencionadas es Emerald Aviation, vinculada con el argentino Fernando Boye. En este caso, la documentación incluye una factura por 169.000 dólares, fechada el 3 de julio de 2023, bajo el concepto de reuniones en Estados Unidos por la Copa América 2024.

Los comprobantes secuestrados también registran gastos de mayor magnitud. Entre ellos figuran una factura de 295.000 dólares por un viaje de Buenos Aires a París, ida y vuelta, en un avión Gulfstream GV matrícula LV-KAX; otra por 355.000 dólares por el alquiler de esa aeronave en junio de 2023 y una tercera por 301.300 dólares correspondiente a otro viaje en noviembre de 2025.

A esos registros se suman facturas de la empresa Alas del Fin del Mundo por vuelos privados. Una de ellas documenta un viaje desde San Fernando hasta Zúrich, en abril de 2023, por 225.000 dólares. Otra consigna un traslado a París y Alemania entre el 6 y el 11 de mayo de ese año, por 286.000 dólares. En esas mismas fechas Tapia publicó imágenes desde la capital francesa, donde participó de la gala de los premios Laureus junto a Lionel Messi y otros deportistas.

El material también incluye 27 presuntas facturas emitidas por Tankat LLC a TourProdEnter, todas relacionadas con vuelos privados. Los destinos que más se repiten son Miami, Asunción, Nueva York y Buenos Aires, con importes que oscilan entre los 142.000 y los 750.000 dólares.

El rol de Toviggino

La documentación expone un mecanismo que se repetía: distintas empresas emitían las facturas, TourProdEnter realizaba las transferencias y empleados de la AFA intervenían para determinar cómo registrar y compensar esos gastos. En los correos, Toviggino aparece copiado en las consultas administrativas y siguiendo las decisiones sobre los pagos.

El trasfondo es el manejo de los ingresos internacionales de la AFA, que quedaron bajo investigación a partir de los movimientos de la firma de Faroni y su esposa, Erica Gillette. En diciembre pasado, habían trascendido transferencias por al menos 16,6 millones de dólares destinadas a gastos relacionados con aviones privados, yates, residencias de lujo y otros servicios.

Ahora, los correos y las facturas secuestrados en la sede de la calle Viamonte aportan nuevos elementos para reconstruir el destino de esos fondos y determinar quiénes fueron los beneficiarios de los servicios contratados. Si bien los documentos permiten identificar pagos y circuitos administrativos, no acreditan por sí solos quiénes viajaron en cada vuelo ni quiénes utilizaron las embarcaciones.

El titular de la AFA habría utilizado millones de dólares de la entidad para gastos de lujo