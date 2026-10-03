Lousteau: “Que vengan Cristina, los del PRO, Bregman, todos”

El diputado radical Martín Lousteau, integrante de Provincias Unidas, propuso construir una amplia coalición opositora para enfrentar a Javier Milei en las elecciones presidenciales del año próximo. La convocatoria, según explicó, debería incluir a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Myriam Bregman, además de dirigentes del PRO que cuestionan el acercamiento de su partido al Gobierno nacional.

Durante una entrevista en el stream Cenital, el expresidente de la UCR sostuvo que la prioridad debe ser “coordinar para ganar” y afirmó que el Presidente “quiere un país distinto” al que buscan los demás sectores políticos.

Lousteau reconoció las diferencias entre los espacios que pretende reunir, pero consideró que el primer paso es mostrar que existe una mayoría dispuesta a trabajar en conjunto. También adelantó que organiza un encuentro con especialistas extranjeros que participaron en la construcción de coaliciones políticas en Francia, Hungría y Brasil.

Una convocatoria que atraviese las diferencias

Al precisar el alcance de su propuesta, el legislador señaló que debería abarcar “desde los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Myriam Bregman”. Consultado sobre si también incluía a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense, respondió: “A todos”.

El exministro de Economía planteó que ese armado necesita una construcción colectiva que vaya más allá de incorporar referentes de distintos partidos. En ese sentido, cuestionó la estrategia de Cristina Kirchner que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia.

“Sabemos que el maquillaje no sirve, necesitamos construir un sistema colectivo de poder distinto”, afirmó. Para Lousteau, sumar dirigentes radicales disidentes o referentes del PRO alejados del oficialismo no alcanza por sí solo para consolidar una alternativa electoral.

Aunque evitó brindar detalles sobre los participantes y el lugar, aseguró que la primera reunión de la eventual coalición ya tiene fecha y se realizará antes de fin de año.