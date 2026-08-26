Anunciarían un nuevo paquete de créditos hipotecarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezá hoy, antes del tratamiento en Diputados (ver pág. 4) una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en la que brindaría —según informaron medios nacionales— precisiones sobre un nuevo esquema de financiamiento orientado a reactivar el mercado de crédito hipotecario.

Conforme los datos que fueron filtrados por la prensa nacional y se conocieron al cierre de esta edición, la iniciativa buscaría dinamizar la oferta crediticia a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) —que es el fondo soberano de inversión de Argentina administrado por la ANSES que respalda el régimen previsional público—, el cual saldría a la cancha para inyectar liquidez de largo plazo en las entidades bancarias y actuar como vehículo de apalancamiento.

De acuerdo a lo que se desprendió desde diferentes medios económicos y políticos, esta medida permitiría extender los plazos de fondeo y reducir los costos de origen de los préstamos para la vivienda, complementando la reciente flexibilización del endeudamiento en moneda extranjera dirigida a empresas no generadoras de divisas.

El anuncio gubernamental se daría en un contexto donde los datos de la Central de Deudores del Banco Central exponen las tensiones del sistema financiero, marcadas por los niveles de morosidad y las elevadas exigencias de previsión requeridas a los bancos. Al mismo tiempo, la medida pretendería abordar la persistente disparidad de la economía real, caracterizada por una brecha entre la consolidación de los agregados macroeconómicos y el ritmo de actividad del mercado interno, del consumo y de los ingresos.

La presentación del equipo económico coincidiría además con una jornada de alto volumen político en el Congreso de la Nación, donde el Poder Ejecutivo buscaría avanzar en el tratamiento legislativo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Inocencia Fiscal. Con esta combinación de iniciativas, la administración central intentaría reforzar la estabilidad del programa económico de cara a los próximos compromisos electorales y consolidar la tracción del crédito privado.