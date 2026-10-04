Luis Palomino, candidato de La Libertad Avanza al Consejo de la Magistratura de la Nación, presentará este martes 6 de octubre sus propuestas en La Plata, de cara a las elecciones que definirán a los representantes de los abogados de la matrícula federal.

La actividad comenzará a las 17 en Espacio Weiaut, ubicado en calle 49 Nº 621, entre 7 y 8, y contará con la presencia de funcionarios y referentes libertarios. El encuentro formará parte de la campaña de Palomino antes de los comicios previstos para el 20 de octubre.

Entre los principales ejes de su propuesta, el candidato plantea establecer sanciones frente a la morosidad judicial y el maltrato a los litigantes, además de modificar los criterios utilizados en los concursos para cubrir cargos en la Justicia.

Palomino sostiene que los procesos de selección deben resolverse sobre la base del mérito y mediante parámetros que puedan ser auditados. También propone otorgar mayor peso a la trayectoria en el ejercicio profesional de los abogados que aspiran a ingresar a la magistratura.

“Todos sabemos que los concursos son amañados; al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici”, afirmó Palomino en las últimas horas. La declaración apuntó al auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos y al dirigente radical Daniel Angelici, a quienes vinculó con la conducción política del organismo.

Las elecciones se realizarán el 20 de octubre y permitirán a los abogados con matrícula federal elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, organismo encargado, entre otras funciones, de intervenir en los procesos de selección y disciplina de magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Palomino es abogado y procurador egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial en 1985 y desarrolló parte de su carrera en la Justicia Comercial, donde llegó a desempeñarse como secretario de primera instancia.

Su trayectoria incluye además tareas en arbitraje nacional e internacional, gestión pública y asesoramiento al Consejo de la Magistratura. También fue rector del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria y actualmente se desempeña como concejal de Vicente López y funcionario nacional.