Lula a Macri: “Recuerdo con nostalgia cuando las diferencias se solucionaban de manera civilizada”

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva agradeció este jueves el mensaje del ex presidente Mauricio Macri, quien lo felicitó por su reelección, y afirmó que recuerda con "nostalgia" cuando las diferencias diplomáticas "se solucionaban de manera civilizada”.

Días atrás Macri había felicitado a Lula por su victoria en el ballotage y le deseó éxito en su nuevo mandato. “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, publicó Macri en su cuenta de X, en un mensaje dirigido al mandatario brasileño.

En junio de 2023, durante una cumbre internacional en París, Francia, Lula criticó a Macri y lo señaló como el responsable de la crisis económica que atravesaba, por ese entonces, Argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández, además de criticar el préstamo de 44.000 millones de dólares que había pedido durante su gestión, el ministro de Economía Luis Caputo, al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018.

A pesar de las diferencias que separan ideológicamente a Macri de Lula, el presidente y fundador del PRO se mostró en varias oportunidades alejado de los dichos del presidente Javier Milei hacia su par brasileño y reconoció las posibilidades electorales de Lula, tanto en la campaña presidencial de 2022 como en el proceso electoral de este año, en el cual renovó su mandato por cuarta vez en la historia de Brasil.