Macri cuestionó la falta de diálogo con el gobierno de Milei: “No tuvieron la apertura para recibir apoyos”

En el marco del 16° Foro Chat ABECEB, el expresidente Mauricio Macri brindó definiciones políticas y económicas sobre la coyuntura nacional, cuestionando la falta de apertura de la gestión libertaria para articular apoyos y advirtiendo sobre las dificultades para atraer inversiones a pesar del ordenamiento fiscal.

Durante su exposición, el exmandatario se refirió al escenario político actual y planteó una disyuntiva de cara al futuro: "Estamos de vuelta llegando a la misma encrucijada, volver atrás o continuar, de esta manera, con un modelo con más diálogo".

En esa línea, Macri remarcó que "la historia pesa, la falta de diálogo del Gobierno para generar espacios también" y enfatizó que, para lograr el desarrollo, es indispensable construir ámbitos de confianza.

El líder del PRO se refirió también al rol que adoptó su espacio político desde el inicio de la administración libertaria, manifestando frustración por no haber podido incidir con mayor profundidad en la gestión pública. "Desde el primer día dijimos: 'Vamos a ayudarlo con los cambios'. Me genera impotencia porque podríamos haber aportado muchísimo, implementar muchísimo a la hora de implementar en términos del cambio. Pero bueno... es lo que nos tocó y lo estamos haciendo con la mayor dignidad posible", expresó.

Asimismo, el expresidente sostuvo que el respaldo brindado al oficialismo se concretó "sin pedir nada a cambio", aunque lamentó la escasa recepción por parte de la administración central. "No tuvieron la apertura para recibir apoyos más orgánicos de nuestro partido. No es que haya genios, sino que hubo gente que ya estuvo", arremetió.

En el plano económico, el ex jefe de Estado analizó las dificultades macroeconómicas que atraviesa el país y advirtió sobre la falta de respuesta de los mercados internacionales. "Argentina tiene un dilema, no se termina de confiar y menos de los de afuera. La inversión no acompañó la hazaña de lograr el equilibrio fiscal en 60 días", sentenció ante los empresarios presentes en el foro.