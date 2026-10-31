Macri: “No se avanzó nada en el acuerdo”

La relación entre La Libertad Avanza y el PRO no transita por su mejor momento. Las negociaciones para sellar una alianza electoral están estancadas y el partido amarillo planteó un pliego de condiciones para acompañar el Presupuesto nacional en el Congreso.

Sobre ese escenario de tensiones sobrevuela la figura de Mauricio Macri. El ex presidente sigue marcando diferencias con Javier Milei. En las últimas horas dio un paso más en ese sentido cuando felicitó a Lula por su triunfo electoral en Brasil, mientras que Gobierno nacional organizaba la huida de Flavio Bolsonaro con destino a los Estados Unidos.

Pero Macri no se quedó ahí. En una gala organizada por María Eugenia Vidal, el ex presidente reveló que Pro y La Libertad Avanza “no han avanzado nada” en las negociaciones para un acuerdo electoral de cara a 2027.

Fernando de Andreis, diputado nacional, secretario general de Pro y mano derecha del ex mandatario, y quien participa de las reuniones con los principales funcionarios de Milei, es la usina del comentario que lanzó Macri.

Claro que en ese encuentro organizado por la ex gobernadora Macri dijo un poco más con tono de reproche a la Casa Rosada. “En la Argentina estamos debatiendo si déficit fiscal sí o no, si sigue uno o sigue el otro, y el presupuesto, en vez de ser un lugar de unión de los argentinos, donde decimos ‘nuestros escasos recursos los vamos a poner en el lugar que corresponde’, es una guerra”, afirmó desde el escenario, en medio del debate del Presupuesto en el Congreso. “Todo esto es política de la mala. Da bronca”, lamentó.

PLANTEOS

Casi en simultáneo, el PRO movió sus fichas. El jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, le envió una nota al presidente de la Cámara Martín Menem, en la que detalló los siete modificaciones que reclama su partido.

El diputado amarillo consensuó los puntos con el ex presidente, los dos gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres y el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. La misiva fue remitida como una exigencia: o se hacen los cambios o el Presupuesto no sale con los votos de esa bancada.

Concretamente, pide modificaciones “orientadas a reducir la carga tributaria, fortalecer los mecanismos de transparencia y control sobre las concesiones viales, brindar mayor previsibilidad a los sectores productivos y atender los compromisos pendientes con la Ciudad de Buenos Aires”.