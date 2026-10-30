Macri, sobre una posible alianza electoral con la LLA: "No se ha avanzado nada"

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) "no han avanzado nada" de cara a una posible alianza electoral en 2027.

Durante su participación en un encuentro organizado por la fundación Hacemos, el ex mandatario fue consultado sobre las reuniones que vienen manteniendo los diputados Christian Ritondo y Fernando De Andreis con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

"Me dice De Andreis que no han avanzado nada", respondió Macri ante la consulta sobre la marcha de las reuniones que viene manteniendo el PRO con el oficialismo, pensando en la posibilidad de acordar una alianza electoral de cara a las elecciones generales del año próximo.

Por otra parte, Macri evitó referirse a la polémica en torno al ex candidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien viajó desde la Argentina hacia Estados Unidos después que la Justicia de Brasil le prohibiera la salida del país.

Además, se diferenció del presidente Javier Milei al felicitar a Luiz Inácio Lula Da Silva por el triunfo en las elecciones del domingo en Brasil, quien le agradeció el mensaje y afirmó que recuerda con "nostalgia" cuando las diferencias diplomáticas "se solucionaban de manera civilizada”, en clara alusión a la mala relación con Milei.