Magdalena implementó el nuevo esquema para administrar los recursos de los caminos rurales

La iniciativa incorpora a productores y usuarios en la definición de prioridades y establece que el 80% de los fondos recaudados por conceptos vinculados al sector rural sea destinado a un fondo específico.

El Municipio de Magdalena puso en marcha un nuevo esquema para administrar los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales. El sistema funciona a través de la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER), integrada por representantes municipales, productores, usuarios de los caminos y distintas instituciones vinculadas con la actividad rural.

La propuesta comenzó a funcionar el 2 de febrero de 2026 y establece que el 80% de lo recaudado mediante distintos conceptos relacionados con el sector rural sea destinado a un fondo específico administrado por la comisión. Las operaciones se realizan a través de los canales administrativos municipales y están sujetas a los controles correspondientes.

Uno de los primeros objetivos fue recuperar la capacidad operativa para intervenir sobre la extensa red vial del distrito. Según datos difundidos por el Municipio, al inicio del esquema solamente una de las cinco motoniveladoras destinadas a los caminos rurales se encontraba funcionando. Actualmente, las cinco están operativas y fueron distribuidas territorialmente para atender distintos sectores del partido.

También se incorporó una camioneta para tareas operativas y se avanzó en la adquisición de un camión para el traslado de materiales.

En paralelo, un relevamiento realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) estableció que la red vial rural de Magdalena tiene entre 900 y 920 kilómetros. El estudio permitió identificar necesidades de mantenimiento, alteos y construcción o reparación de alcantarillas, y comenzó a utilizarse como herramienta para definir las intervenciones.

Los accesos a las escuelas, entre las primeras prioridades

Uno de los primeros trabajos realizados por la CASER estuvo relacionado con los accesos a las escuelas rurales. Para el 8 de marzo, poco más de un mes después del inicio de las tareas, el Municipio informó que habían sido repasados los ingresos a todos los establecimientos educativos rurales del distrito.

Además, desde la puesta en funcionamiento del esquema se instalaron 10 alcantarillas. Según datos de la comisión, esa cifra supera la cantidad colocada durante los cinco años anteriores.

El objetivo fue mejorar las condiciones de circulación en sectores donde el deterioro de los caminos puede afectar tanto el traslado de docentes y alumnos como el desarrollo de las actividades productivas.

Aportes adicionales de productores

Otro de los aspectos señalados por el Municipio es la participación de productores y vecinos de las zonas rurales, quienes realizaron aportes adicionales por encima de la tasa vial para financiar trabajos sobre distintos sectores de la red.

Según estimaciones de integrantes de la CASER, esas contribuciones permitieron financiar material equivalente a entre 200 y 400 camiones para tareas de mejoramiento de caminos.

El esquema busca que quienes utilizan diariamente la red rural participen en la definición de prioridades y tengan mayor información sobre el destino de los recursos recaudados.

La experiencia también comenzó a ser difundida fuera del distrito. El diario La Nación publicó recientemente un artículo sobre el funcionamiento de la CASER y puso el foco en la recuperación de maquinaria, las mejoras en los caminos rurales, los accesos a las escuelas y la participación de los productores.

A poco más de seis meses de su puesta en marcha, el Municipio de Magdalena busca consolidar el sistema y avanzar con un programa de mantenimiento de largo plazo sobre los más de 900 kilómetros de caminos rurales que atraviesan el partido.