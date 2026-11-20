Pese a que los mandatos de los consejeros vencieron el miércoles y las autoridades del Congreso tenían hasta ayer para enviar los nuevos pliegos a la Corte suprema, el conflicto por el cuarto representante de la Cámara de Diputados para el Consejo de la Magistratura permanece abierto e irresuelto.

El presidente de la Cámara baja, Martin Menem, confirmó tres de los cuatro representantes del cuerpo para integrar este órgano clave para la designación y remoción de jueces federales, por lo que se mantiene vacante la cuarta silla, en medio de una fuerte disputa entre el PRO y Provincias Unidas para colocar allí a alguien propio.

La ley 24.937 establece que los consejeros en representación del Congreso nacional son designados “a propuesta de los respectivos bloques”: dos para la bancada con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y otro consejero restante por la segunda minoría.

Al tener 18 integrantes, Provincias Unidas constituye la segunda minoría y desplaza al PRO que tiene una docena, pero que reclama por conformar interbloques, que así llega a 22 bancas.