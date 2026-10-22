Magistratura: triunfó la lista de Gil Lavedra

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía, apadrinada por el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, se impuso en los comicios nacionales para elegir a los cuatro representantes del estamento de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Con el 34% de los sufragios (11.237 votos), el oficialismo profesional aseguró la renovación de dos de las cuatro bancas en juego, que serán ocupadas por Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento.

En segundo lugar se ubicó la nómina Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi y respaldada por Juan Manuel Olmos, Jorge Rizzo y sectores del peronismo. La boleta cosechó 10.593 votos (32%), garantizándole a Demarchi un escaño en el cuerpo encargado de la selección y sanción de magistrados.

El cuarto lugar en la mesa del Consejo quedó en manos de Abogacía Federal, espacio articulado por el expresidente del Colegio de Abogados de La Plata, Fernando Levene, con el sostén de Diego Molea y el senador bonaerense Maximiliano Abad. La lista reunió 8.737 sufragios (26,4%).

Por fuera del reparto proporcional de bancas quedó la nómina de Abogacía por la Libertad, liderada por Luis Palomino y alineada con La Libertad Avanza. En lo que constituyó el debut del espacio libertario en este fuero profesional, obtuvo 2.506 votos (7,6%), registro insuficiente para perforar el piso de acceso.

Tras la confirmación del escrutinio, Gil Lavedra ponderó la participación de los matriculados: “Quiero agradecer especialmente a todos los colegas que participaron. Se han ratificado los valores de nuestra lista. A partir de ahora tenemos la responsabilidad de ejercer esta representación con seriedad, independencia y plena conciencia institucional”.

El período de gestión será desde año 2026 hasta 2030.

El reparto de escaños de los Abogados fue mediante sistema D’Hondt con piso de representación.