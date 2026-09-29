Malena y la “suerte” de un amigo para volar al Caribe

Malena Galmarini habló ayer sobre el viaje en jet privado al Caribe que hizo con su esposo, el exministro de Economía Sergio Massa, para celebrar sus 30 años de casados. “Tenemos un amigo que tiene la enorme suerte de tener un avión”, justificó la senadora provincial sobre el vuelo que se conoció días atrás y generó polémica. El amigo al que aludió es el empresario y exdiputado nacional Francisco de Narváez.

En declaraciones periodísticas, la exdirectora de AYSA alegó que “el viaje no fue una exageración” y defendió a su marido: “Sergio es un ciudadano que cumplió con todas las leyes después de irse (de la función pública)”. Agregó que “él tenía el ministerio muy grande (sic), tenía todas las (empresas) reguladas, entonces no podía laburar. Ahora está trabajando afuera, con gobiernos de otros países para ayudarlos a tener las inversiones que necesitan, con lo cual yo me puedo ir de vacaciones adonde me dé el cuero”.

Sobre el viaje al Caribe, reconoció: “Entiendo que suena feo y no lo hicimos para que nadie sienta nada. (...) Pero nosotros no mentimos; hace por lo menos 25 años que nuestras declaraciones juradas son públicas”.

El destino al que viajaron Galmarini y Massa fue a la isla de Barbados conocida como Little England que, además de contar con playas paradisíacas, es famosa por su secreto bancario.