La ofensiva argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas de las Islas Malvinas, empezó a complicar la búsqueda de financiamiento y obligó a sus socios a buscar nuevos contratistas. Así surge de documentos presentados ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde la Argentina solicitó una medida cautelar para que el Reino Unido suspenda las actividades de explotación de hidrocarburos en la zona.

Parte de esa documentación quedó fuera de la consulta en línea a pedido de la delegación británica. Entre los materiales figuran declaraciones de ejecutivos petroleros y comunicaciones en las que el Gobierno argentino advirtió sobre posibles consecuencias penales y económicas para quienes participen del proyecto.

El diario británico The Guardian accedió a los documentos en la sede del tribunal, en Hamburgo. La oficina de prensa del organismo confirmó a Clarín que también podían consultarse de manera presencial.

En el sitio del tribunal están disponibles las exposiciones de ambas delegaciones. Por la Argentina intervinieron el jurista Marcelo Kohen, el embajador y consejero legal de la Cancillería Mario Oyarzábal y el especialista neerlandés Nico Schrijver.

Advertencias a directivos

Sam Moody, director ejecutivo de la británica Rockhopper Exploration, declaró que el 1º de septiembre de 2026 tanto él como el director financiero de la compañía recibieron una comunicación de las autoridades argentinas. Según su testimonio, la carta advertía sobre posibles acciones penales, penas de prisión y multas en virtud de la legislación nacional.

Moody sostuvo que esas medidas dificultan cada vez más el financiamiento de Sea Lion. Entre los antecedentes que citó figura la prohibición impuesta a Navitas para operar en la Argentina durante 20 años. La empresa tiene el 65% del proyecto y está a cargo de su operación. Rockhopper posee el 35% restante.

Las advertencias también alcanzaron a Standard Chartered Bank, que tiene una sucursal en Puerto Argentino.

Según los documentos consultados por The Guardian, funcionarios argentinos instaron a la entidad a abstenerse de participar en proyectos de petróleo y gas en las islas y le advirtieron que, si lo hacía, podría quedar alcanzada por la legislación argentina.

Navitas busca reemplazar a los contratistas

Navitas y Rockhopper reservaron los nombres de sus socios comerciales en la documentación judicial. Ian Ramsay, directivo de Navitas, explicó que la empresa omitió la identidad de sus contratistas ante la posibilidad de que las autoridades argentinas tomaran medidas contra ellos.

En sus estados financieros del tercer trimestre, Navitas informó que estaba avanzada la búsqueda de reemplazos para empresas que habían comunicado su decisión de retirarse ante el riesgo de sanciones argentinas. Rockhopper indicó que, por el momento, no prevé que esos cambios tengan un impacto significativo en el calendario del proyecto.

La controversia llegó también a Interpol. Según publicó Clarín a partir de información de The Guardian, el gobierno británico pidió garantías de que el organismo no emitirá alertas rojas contra personas investigadas por la Argentina por su participación en actividades en las islas. La solicitud de una cautelar para frenar la explotación petrolera, en tanto, sigue bajo análisis del tribunal internacional.