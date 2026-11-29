La Argentina sufrió este sábado un fuerte revés en su estrategia jurídica para impedir la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó el pedido del gobierno de Javier Milei para que se ordenara al Reino Unido suspender las actividades petroleras en las aguas circundantes al archipiélago.

Por 18 votos contra 3, el organismo con sede en Hamburgo, Alemania, desestimó la solicitud de medidas cautelares presentada el 13 de octubre pasado. La decisión frustra, al menos en esta instancia, el intento argentino de detener el desarrollo del yacimiento Sea Lion, cuya explotación está prevista para 2028 por parte de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

El Tribunal consideró que los planteos argentinos están directamente vinculados con una controversia de soberanía territorial sobre la cual no tiene jurisdicción para pronunciarse en esta etapa del proceso.

En ese sentido, los magistrados entendieron que determinar los derechos sobre los recursos naturales de las aguas circundantes a las islas exige resolver previamente la cuestión de la soberanía territorial.

También desestimaron los argumentos argentinos relacionados con la obligación de abstenerse de realizar actividades unilaterales, al señalar que las disposiciones invocadas corresponden a controversias de delimitación marítima y no de soberanía territorial.

Respecto de la protección del medio ambiente marino, consideraron que el planteo requería determinar previamente qué Estado posee jurisdicción sobre las aguas en disputa.

LAS REACCIONES

Tras conocerse el fallo, la Casa Rosada expresó su desacuerdo con la decisión, aunque destacó que el Tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

El Gobierno sostuvo que la resolución se limita a una etapa preliminar y no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni legitima la explotación de hidrocarburos en las aguas disputadas.

Asimismo, anunció que avanzará sin demora en la constitución de un tribunal arbitral ante el cual solicitará nuevas medidas destinadas a preservar los derechos argentinos.

Por su parte, el gobierno británico celebró el resultado, al considerar que confirma la solidez de su defensa jurídica, y exhortó a la Argentina a poner fin a lo que calificó como una política de presión económica sobre las islas.

El fallo también desató cuestionamientos internos a la estrategia encabezada por el canciller Pablo Quirno. Desde sectores de la oposición advirtieron sobre los riesgos de haber recurrido a una instancia judicial internacional sin certezas acerca de la admisibilidad del reclamo.

Desde el peronismo cuestionaron, además, que la iniciativa se apartara de una política de Estado sostenida durante décadas, orientada a evitar pronunciamientos judiciales internacionales adversos que pudieran ser utilizados por Londres en la disputa diplomática.

UNA CONTUNDENTE VOTACIÓN

Entre los 18 magistrados que rechazaron la presentación argentina figuran el presidente del Tribunal, el camerunés Maurice Kamga, y dos jueces latinoamericanos: la chilena María Teresa Infante Caffi y el brasileño George Rodrigo Bandeira Galindo.

Infante Caffi, de 76 años, integra el organismo desde 2020 y cuenta con una extensa trayectoria en el derecho internacional. Fue directora de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena entre 1997 y 2014, embajadora en los Países Bajos y participó en la defensa de su país en el litigio marítimo con Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Por su parte, Bandeira Galindo, nacido en Recife y profesor de Derecho de la Universidad de Brasilia, fue postulado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para integrar el Tribunal durante el período 2026-2035.

Si bien ambos votos adquirieron una particular relevancia simbólica, los magistrados ejercen sus funciones de manera independiente de sus gobiernos. Tanto Chile como Brasil respaldan históricamente el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas.

Entre quienes se pronunciaron contra la solicitud también hubo magistrados de China, Rusia, Ucrania, Italia, Polonia, Corea del Sur, Sudáfrica, Jamaica y Vietnam, además del juez ad hoc británico Vaughan Lowe.

Los únicos tres jueces que apoyaron la presentación fueron el japonés Hidehisa Horinouchi, el indio Bimal N. Patel y el argentino Raúl Emilio Vinuesa, especialista en derecho internacional público.

Vinuesa intervino como magistrado ad hoc en representación de la Argentina, luego de que la vicepresidenta del Tribunal, la también argentina Frida Armas, se excusara de participar en el caso.

Aunque el pronunciamiento no resuelve la disputa de soberanía, representa un importante retroceso en los esfuerzos argentinos por impedir la explotación unilateral de los recursos naturales del archipiélago. El desafío para la diplomacia nacional será ahora encontrar nuevas herramientas jurídicas para defender esos intereses frente al avance de los proyectos petroleros en el Atlántico Sur.