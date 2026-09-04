Malvinas: la reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Medios británicos que se hicieron eco de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei se refirió a las Islas Malvinas, coincidieron en destacar que apuntó contra las empresas petroleras que se disponen a extraer petróleo en ese territorio.

“El líder argentino afirma que las empresas petroleras que operan en las islas Malvinas se enfrentan a sanciones”, tituló BBC, que introdujo al tema afirmando que “Milei ha intensificado las tensiones con el Reino Unido por las Islas Malvinas”.

“En un discurso a la nación, Milei afirmó que los vientos de cambio ”favorecían la reivindicación argentina sobre las islas, envalentonada por las señales de que Estados Unidos podría reconsiderar su postura de neutralidad sobre el tema”, sigue la cadena británica.

A lo largo del artículo, la BBC desgrana el discurso del mandatario argentino y finalmente informa que “está solicitando comentarios del gobierno británico sobre la declaración de Milei”.

The Telegraph

Otro medio, The Telegraph, anuncia que la “Argentina impondrá sanciones a las perforaciones petroleras en las costas de las Malvinas”.

También destaca que Milei se refirió a la “crisis” económica y migratoria de Gran Bretaña, como punto favorable para la reivindicación argentina sobre las islas.

Subraya que las palabras de Milei “amenazan con una disputa con (Andy) Burnham, primer ministro británico.

Mirror

The Mirror, también, se hizo eco del mensaje por cadena nacional del Presidente y puso el foco en la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre el territorio insular. Además, remarco las posibles directas sobre la región.

En su cobertura, tituló "Javier Milei declara que 'las Malvinas son argentinas'" y detalló que el jefe de Estado anticipó un paquete de sanciones económicas y administrativas dirigidas a condicionar el funcionamiento del enclave y el desenvolvimiento de quienes residen y operan comercialmente en el archipiélago.

Asimismo, durante la nota, el medio ubicado en Londres hizo hincapié en la posible reunión entre los mandatarios del Reino Unido y de Estados Unidos: “Se espera que Trump y Burnham se reúnan por primera vez en la Asamblea General de la ONU dentro de unas semanas, y lo que está en juego no es insignificante”.