Mansión de Pilar: fiscal va a la Corte

El fiscal general Mario Villar presentará una queja ante la Corte Suprema de Justicia para que defina qué juez deberá quedar a cargo de la causa por la mansión de Pilar, que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero.

La decisión se conoció luego de que el martes la Sala I integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky declarara inadmisible el recurso extraordinario presentado por Villar para cuestionar la competencia en el caso del juez de Campana, Adrián González Charvay.

Ahora, el representante del Ministerio Público Fuentes busca que el máximo tribunal intervenga en el conflicto.

Villar había rechazado el fallo anterior de la Cámara que le dio la competencia al juez González Charvay, por considerarlo “arbitrario” y entender que “no es el juez natural de la causa”.

El expediente investiga el presunto lavado de dinero en la compra de la mansión valuada en más de US$ 20 millones y que se encuentra a nombre de Luciano Pantano y Ana Conte. Son apuntados como presuntos testaferros de Toviggino.

La causa ya pasó por varios juzgados, hasta que finalmente recayó en la Justicia de Campana. Para Villar, si bien la mansión se encuentra ubicada en Pilar, “la hipótesis delictiva total objeto de investigación” afirma que el posible lavado de activos se gestó en la ciudad de Buenos Aires.