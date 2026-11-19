El máximo tribunal apartó al juez de Campana Adrián González Charvay y ordenó que el expediente tramite en el Juzgado Federal N° 3 porteño, en una definición que modifica el escenario judicial de los imputados Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Por unanimidad, la Corte Suprema dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había habilitado al Juzgado Federal de Campana para llevar adelante la pesquisa. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal dispuso que el caso pase al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Rafecas.

La investigación gira en torno a una presunta maniobra de lavado de activos. En el inicio del expediente, la sospecha recaía sobre Luciana Pantano y Ana Conte, quienes habrían comprado a través de Real Central SRL una propiedad en Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, sin respaldo económico aparente que justificara el movimiento.

A medida que avanzó el trámite, el alcance de las averiguaciones se amplió hacia nuevas personas y sociedades. La hipótesis fiscal abarca la constitución de firmas, transferencias de dinero, compras de autos de alta gama y bienes raíces, estructuras societarias en distintas jurisdicciones y operatorias financieras en el exterior, todo ello bajo la sospecha de conexiones con la conducción de la AFA y un eventual desvío de recursos. La intervención de la Corte se produjo tras un recurso presentado por el fiscal Mario Villar contra el fallo de Casación que había favorecido a Campana, a raíz de pedidos impulsados por las defensas de imputados como Tapia y Toviggino.

El recorrido del expediente estuvo marcado por cambios de radicación. En un primer momento, el Juzgado Federal N° 3 se declaró incompetente y el caso derivó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 por disposición de la Cámara Federal porteña. Luego, a instancias de las defensas, el juzgado de Campana pidió asumir la causa y la Cámara de Casación avaló esa postura, un criterio que ahora quedó descartado y desplazó de la investigación al juez González Charvay.

Al explicar su postura, los integrantes de la Corte sostuvieron que el objeto de la causa supera la compra de la propiedad en Villa Rosa, tasada en 17 millones de dólares, e incluye una presunta maniobra de lavado vinculada con la “constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos”. Según el fallo, la mayoría de esos actos se conecta territorialmente con la Ciudad de Buenos Aires.

El máximo tribunal también advirtió que el lugar donde está emplazada la propiedad no alcanza para fijar la competencia, ya que la pesquisa apunta a “la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero”.

Para sustentar la competencia de los tribunales federales de la ciudad, los jueces añadieron que “Real Central SRL, sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, registraba su sede social en esta ciudad”, además de notar que la compraventa se firmó en una dirección porteña y que la AFA funciona allí. Con este pronunciamiento, el expediente queda radicado en Comodoro Py.