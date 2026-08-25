Manuel Adorni recibió la prórroga de 15 días para presentar la justificación de sus bienes

El juez Ariel Lijo accedió al pedido de prórroga del exjefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, y le extendió el plazo de 15 días para que justifique su patrimonio.

Hoy vencía la fecha que había establecido el fiscal Gerardo Pollicita para que el exfuncionario justificara cómo incrementó su patrimonio. La concesión la otorgó el juez Lijo luego de que Adorni pidió prorrogar.

Pero, si en la nueva fecha las explicaciones resultaran escasas, el exvocero gubernamental también podría ser citado a una declaración indagatoria, a fin de brindar respuestas al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, quien contabilizó 20 dudas respecto de las inconsistencias en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Junto a Adorni, su esposa Bettina Angeletti también está siendo investigada. En ambos casos, la justicia estudia sus patrimonios. La investigación se realiza desde el momento en que Adorni ingresó a la función pública en el mes de diciembre del año 2023 hasta la fecha de su renuncia al cargo el pasado mes de junio del presente año 2026.

Asimismo, solicita respuesta sobre los préstamos que recibieron sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos en el inmueble en el country Indio Cuá.

Con este proceso, determinar si los ingresos lícitos son suficientes y alcanzan para explicar tanto los bienes que tienen como los gastos y la cancelación de deudas es el trabajo de la fiscalía.

En este contexto, y según el dictamen, el ingreso de dinero que tuvo el matrimonio comprobado fue de $229,7 millones, además de $272,8 millones de gastos. Y son $43.068.549 de diferencia sin explicar.

También, desde la fiscalía, estimaron US$ 402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario y que, para el fiscal, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

En tanto que, por el lado de Angeletti, en el informe también se analiza su facturación, ya que sus ingresos facturados crecieron, en el año 2024, un 1.440,97% respecto del período precedente. En tal sentido, en el año 2025 la facturación había sido de $124,2 millones en un total de 13 clientes; sin embargo, el 81,95% correspondió a tan solo dos.