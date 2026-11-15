Manzano compró Burger King y supermercados

La compra de supermercados Dia Argentina por parte del grupo liderado por Francisco de Narváez quedó formalizada en las últimas horas y trajo una importante novedad en la composición accionaria del negocio: José Luis Manzano se incorporó como socio a través de Dorinka, la sociedad que adquirió Walmart Argentina en 2020.

De esta manera, el empresario –que hoy también se supo se quedó con la operación de Burger King en el país– no solo participarán de la operación de la cadena española, sino que también compartirán la propiedad de ChangoMás y otros negocios retail en una alianza que reunirá a dos importantes referentes del mundo de los negocios argentino.

Como si fuera poco, con la compra de Burger King Argentina, Integra Capital, un grupo privado con inversiones en energía, servicios públicos minería y medios que preside Manzano, estará en condiciones de asociar la famosa cadena de hamburguesas a las 894 estaciones de servicio de la marca Shell en todo el país, que el fondo suizo Mercuria Energy Group adquirió en junio pasado en U$S1.420 millones, del cual también participa el ex Ministro del Interior menemista.

En la Argentina, Mercuria es socio mayoritario de Integra Capital, el grupo que preside Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta. Aquella operación abarcó la refinería de Dock Sud, que operan desde entonces bajo la denominación Signar Ener. La operación involucró también la adquisición de una planta de lubricantes en CABA; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque; y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

Con el ingreso en Día y Chango Más, alcanzará una red de más de 1.000 tiendas, presencia en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos. La incorporación de Dia aportará más de 900 sucursales, con una fuerte concentración en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

José Luis Manzano cuenta con una amplia cartera de inversiones en distintos sectores de la economía. Fundó su grupo inversor en 1995 y desarrolló negocios en energía, petróleo y gas, minería, medios de comunicación e infraestructura. Entre sus principales participaciones figuran Edenor, MetroGas, Edemsa y Phoenix Global Resources, con actividad en Vaca Muerta. En minería, tiene inversiones en litio, uranio, zinc, plomo y plata, a través de compañías como Minera Aguilar y Volcan, además de intereses en el puerto de Chancay, en Perú.

Multitasking Manzano también participa en el Grupo América y Telefe, y cuenta con negocios vinculados a la producción de alimentos, vinos, aceite de oliva y educación. Su incorporación a Dorinka representa una nueva inversión en el comercio minorista Manzano también participa en el Grupo América y Telefe, y cuenta con negocios vinculados a la producción de alimentos, vinos, aceite de oliva y educación. Su incorporación a Dorinka representa una nueva inversión en el comercio minorista