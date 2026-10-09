Mar del Plata activa medidas preventivas ante posibles efectos de El Niño

En Mar del Plata, el Consorcio Portuario Regional puso en marcha un protocolo preventivo ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico El Niño sobre la ciudad y su frente costero durante los próximos meses. El plan incluye coordinación con distintos sectores, un sistema de alertas y trabajos sobre la infraestructura pluvial.

Para organizar la respuesta ante posibles emergencias, se realizaron reuniones con representantes de la Prefectura Naval Argentina, clubes náuticos, cámaras pesqueras y empresas de servicios, entre otros integrantes de la comunidad portuaria. El esquema contempla cuatro niveles de alerta —verde, amarillo, naranja y rojo—, cada uno con medidas específicas según la gravedad de la situación.

El Consorcio también convocó al meteorólogo Pedro Mazza, quien brindó información y recomendaciones sobre las características que podría presentar el fenómeno en la región, especialmente ante eventuales períodos de precipitaciones abundantes.

Esta semana, las reuniones continuaron con funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, el Ministerio de Seguridad y la Autoridad del Agua. Durante el encuentro se revisaron y ajustaron distintos aspectos del protocolo y las acciones previstas para responder ante posibles contingencias.

“Desde el primer momento buscamos transformar la información disponible en acciones concretas: reunir a quienes forman parte de la actividad portuaria, establecer un sistema de alertas y definir qué hacer ante cada escenario”, señaló Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Como parte de las tareas preventivas, el organismo convocó a una licitación para limpiar y desobstruir los desagües pluviales ubicados dentro de la jurisdicción portuaria. La intervención busca favorecer el escurrimiento y el drenaje del agua durante episodios de lluvias intensas.

De esta manera, el plan combina medidas de prevención, coordinación entre instituciones y trabajos sobre la infraestructura, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta del puerto ante posibles fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.