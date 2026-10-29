Mar del Plata acumula 17 meses de caída del empleo registrado

En Mar del Plata, el empleo registrado en empresas de cinco o más trabajadores acumula 17 meses consecutivos de retroceso, según el último Informe Sociolaboral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). El relevamiento también advierte sobre el crecimiento de la informalidad y la subocupación, vinculados con el deterioro de la calidad de los puestos laborales.

El estudio, elaborado por Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Gallo, analiza datos de la Encuesta de Indicadores Laborales y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el informe, la desaceleración en la creación de empleo comenzó a mediados de 2024 y, desde marzo de 2025, se registra una destrucción sostenida de puestos formales en las empresas relevadas.

Entre las actividades más afectadas se encuentran la construcción, con una caída interanual del 11,2%; las industrias manufactureras, con el 5,6%; el transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 5%; y los servicios financieros, con el 4,9%. En cambio, el comercio, los restaurantes y hoteles registraron una suba del 0,9%, mientras que los servicios comunales, sociales y personales crecieron un 2,3%. Sin embargo, estas mejoras no alcanzaron para compensar las bajas del resto de los sectores.

El documento también advierte sobre un aumento de los contratos temporales y de los despidos sin causa, que se mantienen en alza desde comienzos de 2024. “En el segundo trimestre han adquirido mayor protagonismo los contratos que significan una precarización de las relaciones laborales debido a la inestabilidad en el puesto de trabajo”, señala el informe.

Desocupación y subocupación en alza

La desocupación en Mar del Plata pasó del 6,3% al 9,9% interanual, lo que representa unas 34.000 personas sin trabajo, 14.000 más que un año atrás. Al mismo tiempo, aumentó del 14,2% al 17,8% la proporción de ocupados que busca otro empleo.

La tasa de empleo llegó al 46%, con una suba de 0,9 puntos porcentuales. No obstante, los investigadores advierten que este incremento podría estar relacionado con el crecimiento de ocupaciones informales, aunque aclaran que los datos disponibles no permiten confirmar esa hipótesis.

La subocupación, que comprende a quienes trabajan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria, también mostró un avance: pasó del 12,7% al 15,6% durante el segundo trimestre y alcanza a unas 54.000 personas.

“Este incremento de la subocupación en Mar del Plata estaría explicando indirectamente la menor calidad de los puestos de trabajo”, alerta el estudio. Entre las posibles causas, plantea que algunas personas que no consiguen empleo asalariado terminan trabajando por cuenta propia durante menos horas de las que necesitan.

En su conclusión, el informe advierte que, si se mantienen las actuales políticas económicas, podrían continuar las dificultades para la producción y el mercado laboral. También señala la necesidad de impulsar políticas de desarrollo que generen actividad económica, agreguen valor a la producción y permitan crear más puestos de trabajo.