Mar del Plata adjudicó el mantenimiento de 1.383 cámaras de seguridad por $3.960 millones

El gobierno municipal de Mar del Plata adjudicó a NEC Argentina el servicio de mantenimiento de las 1.383 cámaras de seguridad que integran el sistema de videovigilancia local, por una inversión estimada de $3.960 millones, luego de una licitación en la que la empresa obtuvo el mayor puntaje. La contratación tendrá una duración de 24 meses, con posibilidad de prorrogarse durante un año más.

La firma alcanzó 100 puntos en el proceso licitatorio y superó a Exanet, que obtuvo 82,27 puntos y había presentado una oferta de $4.440 millones.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego, NEC Argentina estará a cargo del mantenimiento de la infraestructura existente, además de la configuración del equipamiento y del software necesario para la captura, el transporte y el almacenamiento de las imágenes.

Uno de los principales objetivos de la prestación será garantizar el funcionamiento de las 1.383 cámaras instaladas y de aquellas que puedan incorporarse posteriormente. Las tareas deberán realizarse tanto en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) como en los distintos puntos de la vía pública donde sea necesario intervenir.

El contrato establece, además, que el sistema deberá contar con una disponibilidad mínima del 90%. Para cada dispositivo se permitirá un máximo de 36 horas mensuales sin servicio, mientras que los incidentes deberán ser solucionados dentro de un plazo máximo de 48 horas.

La empresa también deberá asegurar determinados estándares mínimos de calidad de imagen, tanto para la visualización como para la grabación del material obtenido mediante el sistema de videovigilancia.

Entre las tareas previstas se encuentra la administración del sistema “Milestone”, junto con el mantenimiento de los servidores y la actualización de las licencias. El contrato contempla también el acondicionamiento de los espacios de trabajo relacionados con estas actividades.

Otro de los puntos incluidos en la adjudicación es el acondicionamiento y la ampliación de la red de fibra óptica municipal, que actualmente alcanza los 300 kilómetros mediante tecnología “GPON”, además de otros 150 kilómetros bajo un formato de anillo/estrella.

A esta infraestructura se suman ocho nodos inalámbricos exclusivos para las cámaras y otros diez correspondientes a la red metropolitana principal, destinados a usos generales.

Como parte de sus obligaciones, NEC Argentina deberá relevar la infraestructura existente y entregar al municipio un plano digital actualizado que contenga la información de la red y permita conocer la disponibilidad para incorporar nuevas conexiones.

La adjudicación se produce en un contexto marcado por distintos cuestionamientos vinculados al incremento de la inseguridad en Mar del Plata. Durante las últimas semanas, la problemática generó movilizaciones de vecinos y distintas presentaciones realizadas por empresarios, sindicalistas y referentes de diversos sectores, quienes reclamaron medidas para abordar la situación.