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Mar del Plata analiza medidas para proteger la Canchita de los Bomberos

Los concejales analizaron cambios urbanísticos y una posible declaración patrimonial para preservar las parcelas como espacio verde, mientras solicitan informes sobre su situación dominial y las consecuencias legales.

Por Redacción

El Concejo Deliberante de Mar del Plata activó este martes proyectos de distintos bloques para impedir que el Gobierno nacional venda las dos parcelas de la denominada “Canchita de los Bomberos”, ubicada en Parque Luro, junto al Museo MAR, y evitar que allí puedan construirse edificios.

La Comisión de Obras, presidida por el concejal Fernando Muro (PRO), analizó alternativas legales para preservar el predio como espacio verde público, en línea con el reclamo de los vecinos. Los proyectos fueron presentados por la UCR + Nuevos Aires, Unión por la Patria y Acción Marplatense.

La discusión se retomó casi un año después de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pusiera las parcelas a la venta, ante el temor de que la operación pueda concretarse “de un momento para otro”.

Vilma Baragiola (UCR) sostuvo: “Hace muchos años que venimos pidiendo que estos predios pasen al municipio, que sean destinados para lo que hoy se utilizan: espacio verde”. Además, planteó declararlos de interés patrimonial.

Desde Unión por la Patria, Pablo Obeid remarcó “la voluntad de los vecinos” de conservar el lugar y advirtió sobre la posibilidad de una venta. También propuso modificar los indicadores urbanísticos para desalentar la construcción de “dos torres”.

Muro, en cambio, señaló que un cambio de indicadores podría generar “un cargo” para el Municipio, ya que implicaría “bajando el valor de un bien que es ajeno al Municipio (es del Estado nacional)”. También explicó que una declaración de interés patrimonial requeriría “la conformidad del propietario”.

Los concejales acordaron solicitar información a las áreas municipales de Legal, Técnica y Hacienda y de Obras para determinar la situación dominial de las parcelas y las posibles consecuencias de una modificación normativa.

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