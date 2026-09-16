Mar del Plata: Barrionuevo reclamó medidas para reforzar la seguridad

En Mar del Plata, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, manifestó su preocupación por la inseguridad y sostuvo que Guillermo Montenegro debe “asumir” la responsabilidad que le corresponde. “Me interesa que Mar del Plata no sea un baño de sangre”, afirmó durante una entrevista televisiva.

El dirigente explicó que mantiene especial interés en la situación de la ciudad debido a las inversiones que el gremio realizó en el sector. Según detalló, Uthgra cuenta con emprendimientos en la zona y genera alrededor de 500 puestos de trabajo gastronómicos durante todo el año.

“Tenemos 500 trabajadores gastronómicos a los que les damos todo el año fuentes de trabajo. A eso hay que potenciarlo”, señaló Barrionuevo, quien también contó que mantiene reuniones con autoridades policiales de la provincia para abordar la problemática.

En ese sentido, sostuvo que busca “regular” cuestiones vinculadas con la seguridad junto con la Policía bonaerense, aunque expresó reparos sobre el funcionamiento de la fuerza. “Tenés que tener cuidado con la policía, porque no sabés si te va a mandar a robar o te van a robar ellos mismos”, manifestó. Luego aclaró que mantuvieron “reuniones muy importantes, muy buenas”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Odisea Argentina, conducido por Carlos Pagni en LN+, donde también se refirió al cruce entre el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente interino Agustín Neme.

Barrionuevo apuntó particularmente contra Montenegro, quien actualmente ocupa una banca como senador provincial. “Guillermo Montenegro tiene que asumir”, sostuvo.

El sindicalista recordó además una conversación que, según dijo, mantuvo con el exintendente. “Él me lo dijo a mí: ‘Yo no quiero estar más en la provincia como senador’. Jodete. Te prometieron dos ministerios y no te dieron nada, ahora no querés ser senador, bueno, volvé y asumí”, expresó.

Finalmente, Barrionuevo amplió su preocupación al resto de la costa atlántica y remarcó la importancia que le asigna a la situación local: “Hay una gran responsabilidad. A mí me interesa fundamentalmente toda la costa atlántica y que Mar del Plata no sea un baño de sangre”.