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Mar del Plata: el HIGA registró al menos 174 ingresos por intentos de suicidio

Profesionales del hospital advirtieron sobre un aumento paulatino de los casos y reclamaron políticas públicas con un abordaje interdisciplinario y comunitario.

Por Redacción

En Mar del Plata, profesionales del Servicio de Trabajo Social del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) alertaron sobre el incremento de ingresos a la guardia por intentos de suicidio. Según los datos presentados ante la comisión de Salud del Concejo Deliberante, se registraron 153 casos entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026, a los que se sumaron otros 21 durante octubre, todavía sin sistematizar.

Durante todo 2025 se habían contabilizado 195 ingresos, por lo que, de mantenerse la tendencia, la cifra de este año podría superarla. “Desde el año pasado empezamos a ver un aumento paulatino en los ingresos por intento de suicidio en la guardia del HIGA”, explicó Mónica Sánchez, jefa del Servicio de Trabajo Social.

De los 153 casos analizados, 102 correspondieron a mujeres y 51 a varones. Predominaron las personas de entre 25 y 34 años. Los profesionales también identificaron situaciones de duelo, violencia, desempleo, endeudamiento, consumo de sustancias y dificultades para acceder a asistencia en salud mental.

Micaela Román señaló que, en las entrevistas, observaron “indicadores de desborde emocional” y situaciones dolorosas que muchas personas atravesaban sin acompañamiento. También advirtieron que algunas recurren a la inteligencia artificial para consultar sobre salud mental ante las dificultades para acceder a profesionales.

Los especialistas remarcaron la importancia de fortalecer los espacios comunitarios y las redes de contención. Sánchez sostuvo que los intentos de suicidio “se deben abordar de manera integral”, mientras que Cristóbal Fuentes pidió políticas que involucren a instituciones sanitarias, educativas, culturales y deportivas.

En cuanto a las cifras nacionales, durante 2025 se registraron 5.209 muertes por suicidio en Argentina, frente a las 4.249 de 2024, un incremento del 22,6%. En el partido de General Pueyrredon, los datos del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron 109 muertes en 2025, frente a 53 el año anterior.

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