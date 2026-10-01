Mar del Plata: impulsan una ley para revisar las prórrogas de Punta Mogotes

En Mar del Plata, los diputados bonaerenses Alejandro Rabinovich y Diego Garciarena presentaron un proyecto para dejar sin efecto las prórrogas otorgadas a los actuales concesionarios de Punta Mogotes y establecer nuevas condiciones para la continuidad de las unidades balnearias.

La iniciativa apunta directamente a las Actas 1310, del 18 de junio de 2026, y 1321, del 3 de septiembre, además de cualquier acto administrativo o contrato derivado de esas decisiones. El proyecto propone que las extensiones queden anuladas a partir de la eventual entrada en vigencia de la ley.

La propuesta fue presentada pocos días después de que los concesionarios de los 24 balnearios comenzaran a firmar las extensiones de sus contratos. La decisión había sido aprobada por mayoría en el Consejo de Administración de Punta Mogotes: los representantes provinciales Fernando Maraude y Gonzalo Raventos votaron a favor, mientras que el representante municipal Carlos Aramburu se manifestó en contra.

Las prórrogas fueron establecidas hasta el 30 de junio de 2027 o hasta la adjudicación de una nueva licitación, lo que ocurra primero.

El proyecto contempla, de todos modos, garantizar el funcionamiento del complejo durante la temporada 2026/2027. Para ello, plantea la posibilidad de otorgar permisos precarios, personales, intransferibles y revocables, que además deberían contar con autorización de la Legislatura bonaerense. Esos permisos no podrían extenderse más allá del 30 de junio de 2027 ni generar derechos adquiridos para futuras licitaciones.

Otro de los puntos centrales modifica el mecanismo de decisión dentro de la Administración Punta Mogotes. Actualmente, el organismo cuenta con dos representantes provinciales y uno municipal, por lo que los votos de los representantes bonaerenses pueden conformar una mayoría.

Rabinovich y Garciarena proponen que, para avanzar con pliegos, convocatorias, adjudicaciones, renovaciones, prórrogas o modificaciones sustanciales de las concesiones, los representantes provinciales necesiten autorización previa de ambas cámaras de la Legislatura.

Esa autorización también debería establecer los principales lineamientos de los futuros pliegos, entre ellos los plazos de las concesiones, las inversiones y obras previstas, el acceso público, las condiciones ambientales y de accesibilidad, los cánones, las garantías y la preservación de los puestos de trabajo.

Los diputados también vincularon la propuesta con la discusión pendiente por el eventual traspaso de Punta Mogotes al Municipio de General Pueyrredon. Según plantean, las decisiones adoptadas actualmente podrían condicionar durante años una futura administración municipal.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que contratos extensos, inversiones comprometidas o eventuales indemnizaciones podrían limitar el margen de decisión del Municipio si finalmente el complejo pasa a su órbita.

El proyecto establece además que, dentro de los 30 días posteriores a una eventual promulgación, los representantes provinciales deberán reunir y elevar toda la documentación relacionada con las concesiones, contratos, pliegos, dictámenes y procedimientos de selección. Luego, el Poder Ejecutivo tendría cinco días para remitir esos antecedentes a ambas cámaras.

De esta manera, la iniciativa busca incorporar a la Legislatura bonaerense en las decisiones centrales sobre el futuro de las 24 unidades de Punta Mogotes, en medio de la discusión entre Provincia y Municipio por la administración del complejo.