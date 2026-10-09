Mar del Plata: Katopodis anunció avances en rutas y obras de la Rambla

En Mar del Plata, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, repasó el estado de distintas obras viales y urbanas durante su participación en el sexto encuentro regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, realizado este jueves en el Hotel 13 de Julio.

El funcionario se refirió a los trabajos de puesta en valor de la Rambla, la ampliación de la Ruta Provincial 11 y el proyecto para transformar en autovía la Ruta 88. También cuestionó la posibilidad de que los hoteles del complejo turístico de Chapadmalal sean concesionados por el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, que reunió a representantes de once distritos de la Costa Marítima y el sudeste bonaerense, Katopodis sostuvo que la región necesita rutas en condiciones y más infraestructura para acompañar el turismo, la actividad portuaria y la generación de empleo.

Sobre la Rambla, reconoció que las condiciones climáticas provocaron demoras y generaron preocupación por los plazos, pero aseguró que los trabajos continúan. “Estamos haciendo una obra histórica, una obra que no se hace hace 100 años”, afirmó.

Según explicó, durante las tareas se detectó un importante deterioro en la estructura y los cimientos, además de filtraciones que afectaban la infraestructura. La intervención comprende la reparación de baldosas, farolas y pérgolas, con el objetivo de llegar al verano en las mejores condiciones posibles. No obstante, aclaró que las obras seguirán durante el próximo año.

Además, se adjudicó el segundo tramo de los trabajos, con una inversión superior a los 6.000 millones de pesos, que permitirá poner en valor las recovas del Casino y el Gran Hotel Provincial.

En cuanto a la Ruta Provincial 11, Katopodis indicó que la ampliación entre Mar Chiquita y Villa Gesell está próxima a finalizar. A su vez, señaló que el último tramo, entre Pinamar y Mar de Ajó, se encuentra en proceso de licitación y adjudicación. “Muy pronto firmaremos el contrato y empezarán las obras”, adelantó.

El sector comprende más de 40 kilómetros y permitirá completar 270 kilómetros de la ruta con doble vía. El ministro aclaró que la ampliación no implicará la instalación de nuevas cabinas de peaje.

Por otra parte, confirmó que el proyecto para convertir la Ruta Provincial 88 en autovía estaría terminado antes de fin de año. Según detalló, los equipos trabajan con distintos sectores de Necochea, Batán y Mar del Plata para avanzar con una propuesta que abarca más de 100 kilómetros. Una vez finalizada, se podrá avanzar con la asignación presupuestaria y definir cuándo se licitará el primer tramo.

Finalmente, Katopodis cuestionó la intención del Gobierno nacional de concesionar la Unidad Turística Chapadmalal por 30 años. El ministro sostuvo que los hoteles tienen un importante valor patrimonial y turístico y acusó al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo de buscar hacer negocios con bienes públicos.

“Los hoteles de Chapadmalal tienen un valor por metro cuadrado enorme y una gran riqueza patrimonial y turística”, afirmó. También recordó que el complejo permitió recibir a contingentes y escuelas de distintos puntos del país y facilitar el acceso al turismo a personas que no podían hacerlo por otros medios.