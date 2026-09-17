Mar del Plata: la inseguridad fue la principal preocupación en una encuesta

En Mar del Plata, la inseguridad fue señalada como el principal problema del Partido de General Pueyrredon por el 51,3% de los vecinos que participaron de una encuesta realizada por el Instituto Promocional Argentino.

El sondeo se realizó de manera telefónica entre el 1 y el 10 de septiembre y reunió 500 opiniones de vecinos de distintos barrios. Entre las causas mencionadas aparecieron los robos y asaltos, la poca presencia policial, la liberación de presos, el accionar de la Justicia, las leyes permisivas, el compromiso de los políticos y la drogadicción.

La economía quedó en segundo lugar, con el 21,1% de las respuestas. Los consultados hicieron referencia al desempleo, los bajos salarios, la pobreza, la falta de inversiones, los impuestos elevados y el cierre de comercios.

La salud fue mencionada por el 10,1% y los principales reclamos estuvieron relacionados con la falta de insumos, médicos, salas en los barrios y hospitales públicos.

En tanto, el 8,3% identificó a la educación como la principal problemática, con críticas al estado de las escuelas públicas y al costo de las instituciones privadas.

Por último, el 8,1% señaló cuestiones vinculadas con el estado de las calles, la falta de iluminación, el tránsito y los servicios como los principales inconvenientes de la ciudad.