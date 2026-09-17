Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Mar del Plata: la inseguridad fue la principal preocupación en una encuesta

El relevamiento telefónico reunió 500 opiniones y también registró inquietudes vinculadas con la economía, la salud y la educación.

Por Redacción

En Mar del Plata, la inseguridad fue señalada como el principal problema del Partido de General Pueyrredon por el 51,3% de los vecinos que participaron de una encuesta realizada por el Instituto Promocional Argentino.

El sondeo se realizó de manera telefónica entre el 1 y el 10 de septiembre y reunió 500 opiniones de vecinos de distintos barrios. Entre las causas mencionadas aparecieron los robos y asaltos, la poca presencia policial, la liberación de presos, el accionar de la Justicia, las leyes permisivas, el compromiso de los políticos y la drogadicción.

La economía quedó en segundo lugar, con el 21,1% de las respuestas. Los consultados hicieron referencia al desempleo, los bajos salarios, la pobreza, la falta de inversiones, los impuestos elevados y el cierre de comercios.

La salud fue mencionada por el 10,1% y los principales reclamos estuvieron relacionados con la falta de insumos, médicos, salas en los barrios y hospitales públicos.

En tanto, el 8,3% identificó a la educación como la principal problemática, con críticas al estado de las escuelas públicas y al costo de las instituciones privadas.

Por último, el 8,1% señaló cuestiones vinculadas con el estado de las calles, la falta de iluminación, el tránsito y los servicios como los principales inconvenientes de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?