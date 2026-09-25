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Política y Economía

Mar del Plata: la pobreza bajó al 20,4% durante el primer semestre

El índice alcanza a unas 137 mil personas y mostró una caída frente al mismo período de 2025 y al cierre del año pasado.

Por Redacción

En Mar del Plata, la pobreza alcanzó al 20,4% de la población durante el primer semestre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador representa a unas 137 mil personas.

El registro mostró una baja respecto del mismo período de 2025, cuando la pobreza alcanzaba al 27,5% de la población. También descendió frente al segundo semestre del año pasado, cuando se había ubicado en 22,8%.

La indigencia también presentó una disminución interanual. En el primer semestre de 2026 se ubicó en el 5% y afectó a unas 33 mil personas, mientras que un año antes alcanzaba al 6,4%, alrededor de 43 mil habitantes.

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