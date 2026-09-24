Mar del Plata: licitan la demolición de la galería de granos del puerto tras casi 20 años

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata lanzó este miércoles una licitación pública para demoler la galería de granos del puerto, una estructura que dejó de utilizarse hace casi dos décadas y que actualmente presenta desprendimientos. El llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de $3.823.012.066 más IVA y una apertura de sobres prevista para el 30 de octubre a las 11.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 210 días corridos. Desde el Consorcio Portuario estimaron que los trabajos podrían desarrollarse entre fines de este año y comienzos de 2027, período en el que suele registrarse una menor cantidad de buques operando en ese sector del puerto.

La galería está ubicada sobre el frente de amarre de las secciones 12 y 13 del espigón 3 y cuenta con una estructura de hormigón armado de 370 metros de longitud, seis metros de ancho y 27 metros de altura. Está compuesta por torres, escaleras, losas, vigas, tabiques y columnas.

“Es una obra muy importante en términos de ingeniería civil, una muy buena noticia en términos de gestión”, resumieron en el Consorcio.

El proyecto “tiene el propósito de garantizar la seguridad y ampliar la superficie operativa de gran parte del frente de amarre del espigón 3”, puntualizaron. A su vez, “se construirán calles de circulación para los muelles y su correspondiente mejora en la operatoria”.

Según explicaron desde el organismo, los desprendimientos que se producían en la galería obligaban a realizar trabajos de mantenimiento para evitar que los materiales cayeran sobre los operarios, camiones o grúas que trabajan en el sector.

“Se generaba un gasto para la seguridad muy importante. Por eso nos preguntamos por qué no hacer una obra de estas características. Una obra que se va a llevar una parte muy importante del presupuesto, pero que nos genera seguridad y la posibilidad de poner en valor el lugar”, indicaron.