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Mar del Plata llevó su identidad gastronómica a la Feria Internacional de Turismo 2026

La propuesta reunió a autoridades, empresarios, chefs y referentes del sector para promocionar la cocina local y las experiencias gastronómicas que ofrece la ciudad durante todo el año.

Por Redacción

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica presentaron la oferta turística de Mar del Plata en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, con una propuesta centrada en la identidad, los productos y el talento gastronómico de la ciudad.

Bajo la marca “Mar del Plata, capital gastronómica de Argentina”, la iniciativa buscó destacar a la gastronomía como uno de los principales atributos del destino y fortalecer su posicionamiento turístico.

La presentación oficial contó con la presencia de Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación; Gustavo Hani, consejero asesor del Inprotur; Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo; y Daniel “Willy” Querciali, presidente del Consejo Federal de Turismo. También participaron representantes del sector turístico y gastronómico, integrantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y zona, representantes de Aerolíneas Argentinas, miembros de la Red DTI, chefs, empresarios, trabajadores y referentes de la actividad.

Además, estuvieron presentes los secretarios de Turismo de Chaco, Rosario, Ciudad de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, quienes acompañaron el lanzamiento de la propuesta de promoción de Mar del Plata.

Durante el encuentro, los reconocidos chefs Patricio Negro y Hernán Domínguez ofrecieron una muestra de la cocina local y compartieron con autoridades, profesionales del turismo, medios de comunicación y visitantes de la FIT distintos sabores marítimos.

La actividad se desarrolló en el stand de Mar del Plata y permitió exhibir ante referentes del sector, medios y público visitante el potencial gastronómico de la ciudad y las experiencias que ofrece a lo largo de las cuatro estaciones.

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